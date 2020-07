Sondaggi: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia: cala il Centrodestra. Pd-M5S... SONDAGGI NEWS

SONDAGGI, i partiti del centrodestra sono in calo. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, seppur di poco, scendono tutti e tre. In seno alla maggioranza del Governo Conte, Pd-M5S stabili, scende Italia Viva. Da Salvini a Zingaretti, passando per Crimi-Di Maio, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e Calenda: andiamo ad analizzare la Supermedia dei sondaggi AGI/YouTrend (che ha preso in considerazione le intenzioni di voto Demopolis, Euromedia, Ixè, SWG e Tecnè) per i partiti politici italiani.

Sondaggi politici: Lega di Matteo Salvini di nuovo giù. SONDAGGI NEWS

I SONDAGGI della Supermedia AGI/YouTrend di questa settimana danno la Lega di Matteo Salvini ancora giù: lievemente, ma il Carroccio arretra. Lega 25,5% (-0,2%) è la sentenza del sondaggio (o meglio la media dei sondaggi). E poi? Vediamo i partiti come stanno. Ecco tutti i trend

SONDAGGI POLITICI: PD E M5S FERMI. FRATELLI D'ITALIA E FORZA ITALIA LIEVE FLESSIONE. SONDAGGI NEWS

Lega al 25,5% poi il Pd di Zingaretti fermo al 20,6%. Podio dei sondaggi per M5s 16,0%. Se il Movimento 5 Stelle è stabile, Fratelli d'Italia lascia lo 0,1% e per Giorgia Meloni è 14,5%%. Idem Forza Italia che scende al 6,9%.

SONDAGGI, ITALIA VIVA SCENDE. AZIONE DI CALENDA SALE

I sondaggi dicono che il partito che perde di piu' (-0,3%) e' Italia Viva, quello che guadagna di piu' (+0,3%) e' Azione. Coincidenza interessante, poiche' sia Renzi che Calenda sono impegnati in un tour promozionale dei rispettivi libri ("La mossa del cavallo" e "I mostri").

SONDAGGI, CENTRODESTRA CALA. PARTITI GOVERNO CONTE...

Riassunto dei sondaggi politici Youtrend: quadro sostanzialmente immobile, rileva un frazionale arretramento tanto dei partiti della maggioranza (-0,2%) quanto di quelli del centrodestra (-0,3%). Il blocco della maggioranza in Parlamento vale complessivamente il 42,3% (-0,2%), quello dell'opposizione di centrodestra il 48,0% (-0,3%), quello dell'opposizione di centrosinistra il 4,5% (+0,3%). Con riferimento alle politiche del 2018, il centrodestra e' al 48,0% (-0,3%), il centrosinistra al 28,1% (+0,1%), M5s al 16,0% (=), LeU al 2,7% (=), le altre al 5,2% (+0,2%).

Sondaggi politici Lega, Partito Democratico, M5s, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Italia Viva... SONDAGGI NEWS

Lega 25,5% (-0,2%)

Pd 20,6% (=)

M5s 16,0% (=)

FdI 14,5% (-0,1%)

Forza Italia 6,9% (-0,1%)

Italia Viva 2,9% (-0,3%)

La Sinistra 2,7% (=)

Azione 2,7% (+0,3%)

+Europa 1,9% (+0,1%)

Verdi 1,7% (-0,1).