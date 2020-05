Juventus, Ronaldo is back: test e allenamento. Psg, Al Khelaifi pazzo di CR7

RONALDO TORNA AL JTC, AGNELLI FESTEGGIA 10 ANNI DI PRESIDENZA

Anche Cristiano RONALDO e' tornato ad allenarsi al JTC della Continassa. Il portoghese, che subito dopo il vittorioso incontro dello scorso 8 marzo contro l'Inter aveva lasciato l'Italia prima che esplodesse l'emergenza Covid-19, aveva fatto ritorno a Torino il 4 maggio e aveva dovuto poi osservare i canonici 14 giorni di quarantena. Le due settimane erano scadute ieri e stamani, di buon ora e precisamente alle 9.21, il giocatore ex Manchester United e Real Madrid ha varcato il cancello del centro sportivo bianconero al volante di una Jeep visibilmente crucciato. Effettuati i test, il numero sette ha lasciato il JTC stavolta sorridendo e con il finestrino tirato giu'. RONALDO ha fatto ritorno nel pomeriggio per la sua prima seduta di allenamento sul rettangolo verde dopo che nelle settimane scorse l'avevamo visto sempre protagonista di estenuanti sessioni di lavoro in casa, prima a Madeira e poi nella sua villa sulla collina torinese. RONALDO e' cosi' il primo tra gli stranieri della Juventus che avevano lasciato Torino a fare ritorno sul campo e domani sara' seguito dal difensore olandese Matthijs de Ligt e dal portiere polacco Wojciech Szczesny.

Intanto la Juventus prosegue gli allenamenti individuali e stamani a dare un'occhiata e' arrivato anche il presidente Andrea Agnelli. Un giorno non comune per il massimo dirigente bianconero che oggi ha festeggiato il decimo anniversario alla guida del club: entrato di diritto nella storia della Vecchia Signora, visto che sotto la sua guida il club ha messo a segno una striscia di 8 scudetti consecutivi che rappresenta un unicum nella storia del calcio italiano, Agnelli e' stato capace anche di dare una dimensione ulteriormente internazionale alla Juve, rendendola piu' forte, e questo ne ha fatto nel tempo una squadra imbattibile per le altre pretendenti allo scudetto.

PSG, AL KHELAIFI (PSG) ELOGIA RONALDO, 'UN GRANDE ESEMPIO PER TUTTI'

"Anno dopo anno Cristiano RONALDO mostra una determinazione unica, una straordinaria forza di carattere". Sono le parole di elogio per CR7 del presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, intervistato da France Football. "Resta sempre motivato dal desiderio di migliorarsi giorno dopo giorno, spingendosi oltre i propri limiti. Ammiro questa sua forza di volontà implacabile. E' un grande esempio per tutti gli atleti del futuro. La sua generosità fuori dal campo non è pienamente riconosciuta'', conclude il proprietario del club francese nelle sue parole di apprezzamento per il fuoriclasse della Juventus che potrebbero essere interpretate come una avance di mercato verso l'attaccante bianconero.