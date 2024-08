Kalulu-Juventus, la bomba di calciomercato sul difensore del Milan

Perso Todibo (l'ormai ex Nizza è volato in Premier League al West Ham), la Juventus resta a caccia di un difensore per rinforzare l'organisco a disposizione di Thiago Motta ed emerge un nuovo a sorpresa sul taccuini di Federico Giuntoli, ossia quello di Pierre Kalulu, centrale/terzino del Milan (che ha superato le candidature di Hermoso, Kiwior e Sutalo). La clamorosa indiscrezione di calciomercato viene sul calciatore classe 2000 francese viene lanciata da Sky Sport. Secondo queste voci, la Juventus ha messo sul piatto una prima proposta ufficiale al Milan: prestito oneroso a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14.

Nel Milan di Paulo Fonseca, con l'arrivo di Strahinja Pavlovic dal Salisburgo e le conferme di Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Malik Thiaw, la concorrenza è forte e Pierre Kalulu rischia di partite dietro nelle gerarchie. Il francese non è sul mercato e la sensazione è che la società rossonera possa trattare la cessione per un'offerta di almeno 20 milioni a titolo definitivo.

Soldi che sarebbero investiti sul mercato in entrata (con Emerson Royal - terzino destro brasiliano dal Tottenham - ormai rossonero). Nel mirino resta un centrocampista di peso (Fofana del Monaco, con Cardoso in Manu Konè alternative se non si sbloccherà la trattativa col club francese) come priorità, un attaccante vice-Morata se ci saranno le condizioni (Abraham, Broja) e probabilmente un difensore in sostituzione di Kalulu. Sullo sfondo l'idea Samardzic dall'Udinese.