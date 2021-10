La Roma ha violato il Fair Play Finanziario, ma non rischia sanzioni Uefa

La Roma ha comunicato ufficialmente di non aver rispettato i requisiti del Fair Play Finanziario. Nell'ultimo bilancio giallorosso si è registrato uno scostamento dai parametri di pareggio Uefa per il periodo di rendicontazione di quattro anni.

Il club di Friedkin potrà essere soggetto all’invio di maggiori informazioni economico-finanziarie e, successivamente, il Club Financial Control Body (CFCB), addetto al controllo, potrà richiedere eventuali chiarimenti in contraddittorio per le valutazioni del caso.

Tuttavia, la Roma sottolinea che: "Non essendo predeterminata una automatica applicazione di una sanzione in conseguenza di una violazione, e a maggior ragione quale tipo di sanzione, non è oggi prevedibile quale decisione sarà assunta dal CFCB alla conclusione degli approfondimenti sopra descritti".

La sanzione è a maggior ragione improbabile perché a causa delle ingenti perdite provocate dal Covid-19 la Uefa ha deciso di adottare la linea morbida sul Fair Play Finanziario, che peraltro sta per essere profondamente riformato.

Anche per questo, è possibile che i giallorossi non subiscano alcuna conseguenza.