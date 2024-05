Lautaro, Trevisani: "Mondiale da portaborracce". La replica dell'interista

Trevisani: "Lautaro al Mondiale ha fatto il porta borracce"

Botta e risposta tra Lautaro Martinez - attaccante e capitano dell'Inter eletto Mvp dell'ultima serie A - e il giornalista Riccardo Trevisani. Nel corso di un intervento a Cronache di spogliatoio Trevisani, sula trattativa tra il Toro argentino e il club nerazzurro per il rinnovo, tra le altre cose ha detto: "Quanto vale? Ma vale solo la stagione in cui ha fatto capocannoniere oppure anche il fatto che va al Mondiale a fare il portaborracce? Sennò vale tutto. Nel percorso del giocatore devi valutare: com'è la situazione in Champions League? 35 partite 6 gol, insomma... Ogni stagione ha un buco di 2 mesi e mezzo senza fare gol, insomma...".

"In nazionale è arrivato Julian Alvarez, insomma... Ha fatto 25 gol e ha vinto lo scudetto, molto bene. Queste cose sommate fanno 12, 14 e 16 all'anno? Secondo me no. Non dico non debba essere il più pagato e che non sia il più forte, ma dico che se dobbiamo parlare di LeBron James, Lautaro non lo è. E ricordo che quando andò via Ibrahimovic, l'Inter prese Eto'o e vinse il Triplete: dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni, io dico tanti saluti", le parole di Riccardo Trevisani.

Lautaro a Trevisani: "Dimentichi la Coppa del Mondo"

L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez ha pubblicato su Instagram una storia in cui bacia la coppa del Mondo vinta nel 2018 e poi ha scritto: "Ti sei dimenticato: anche la coppa del mondo ho portato".

A corredo tre emoticon: una risata, una coppa e una faccina che indica il silenzio.