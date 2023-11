Lazio-Feyenoord dove vederla in tv: Sky, Mediaset, Infinity o Prime Video?

Lazio-Feyenoord dove vederla: Sky, Mediaset, Infinity+ o Prime Video? Champions in tv e streaming

La Lazio aspetta il Feyenoord all'Olimpico e cerca una vittoria che dia lo sprint per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il girone E è molto equilibrato con la squadra olandese al comando (6 punti) davanti all'Atletico Madrid (5). Segue la squadra di Maurizio Sarri (a quota 4), mentre il Celtic Glasgow chiude la classifica (a 1). La gara d'andata, disputata due settimane fa al De Kuip, aveva visto la vittoria per 3-1 dei padroni di casa. Lazio-Feyenoord dove vederla: guida veloce per seguire la partita di Champions League in tv e streaming.

Lazio-Feyenoord dove vederla in tv

Lazio-Feyenoord non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro: niente match di Champions League dei biancocelesti sull'ammiraglia Mediaset (ecco invece la partita che andrà in onda questa settimana sul canale del Biscione)

La partita tra Lazio e Feyenoord andrà invece in diretta tv martedì 7 novembre alle 21 su Sky e per la precisione su Sky Sport Arena, Sky Sport (253) con la telecronaca di Dario Massara, affiancato da Nando Orsi al commento tecnico (a bordocampo Giovanni Guardalà e Matteo Petrucci).

Lazio-Feyenoord dove vederla in streaming

Lazio-Feyenoord sarà in diretta streaming: la squadra biancoceleste si potrà seguire sempre dalle 21 di martedì 7 novembre su Sky Go, NOW. E anche su Mediaset Infinity+ (telecronaca: Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli)

Lazio-Feyenoord probabili formazioni

Mister Sarri punta sul tridente Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni per scardinare la difesa del Feyenoord. A supporto dei tre attaccanti, Rovella in cabina di regia, affiancato da Luis Alberto e Guendouzi (favorito su Vecino). Casale ko e Patric dovrebbe affiancare Romagnoli al centro della difesa. A destra Lazzari, mentre a sinistra Pellegrini (Marusic uscito acciaccato sabato contro il Bologna).

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Giménez, Igor Paixao. All. Slot.