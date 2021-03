Lazio-Torino: nessun rinvio, 3-0 a tavolino. Cairo furioso: "Ricorreremo"

Il presidente del Torino Urbano Cairo commenta duramente la decisione di non rinviare la partita con la Lazio: "Si commenta da sola - ha detto a La Gazzetta dello Sport -. Io non credo che il calendario del campionato di Serie A si difenda ignorando le realtà oggettive, una realtà che dice che non ci possiamo muovere né lasciare la città. È tutto talmente logico che uno più uno è uguale a due, qui invece per arrivare a due bisogna fare chissà quanti passaggi. L'unica conseguenza logica era rinviare la partita. Ora aspettiamo la decisione del giudice sportivo. E' evidente che faremo ricorso. Faremo tutti i ricorsi possibili".

Non verrà rinviata LAZIO-TORINO, in programma domani alle 18.30, nonostante la quarantena disposta dalla Asl di TORINO per i granata. Se non si presenterà in campo, il TORINO perderà 3-0 a tavolino, ma potrà fare ricorso.

LAZIO-TORINO, GRAVINA: "OGGETTIVA IMPOSSIBILITÀ DI DISPUTARE LA GARA, SITUAZIONE DIVERSA DA JUVENTUS-NAPOLI"

"Non do consigli alla Lega, che ha la capacità e la delega per gestire la competizione sportiva. Prenderanno la decisione più giusta. Credo che oggi ci sia una oggettiva impossibilità a disputare la gara in base a quanto prescritto dalla Asl". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito alla partita di oggi alle 18.30 tra LAZIO e TORINO che non verrà rinviata ma verrà neanche disputata, visto che la Asl non farà partire i granata per la Capitale. "Non c'entra la sentenza del Collegio di garanzia su Juve-Napoli. Sono situazioni differenti, questa della Asl non è una decisione dell'ultim'ora, è ormai di qualche giorno fa e anzi se non fosse rispettata, si rischierebbero anche delle sanzioni penali", aggiunge Gravina a margine della sua visita all'ospedale 'Lazzaro Spallanzani'.