Le Coq Sportif: collaborazione con Petites Luxures per San Valentino

Le Coq Sportif in occasione di San Valentino, festa degli innamorati, presenta dei prodotti speciali in tema con la ricorrenza che si festeggia tradizionalmente il 14 febbraio.



Le Coq Sportif x Petites Luxures

Insieme a Petites Luxures e al designer Simon Frankart, in occasione della prima collaborazione con lui, il brand propone una nuova versione della Blazon, sneaker prodotta completamente in Francia.

Un modello originale, erede degli archivi del brand francese, sublimato con illustrazioni dedicate agli innamorati.

La nuova sneaker Le Coq Sportif x Petites Luxures prende ispirazione dalle sensuali illustrazioni e dai giochi di parole dei disegni che caratterizzano l’artista parigino. Il marchio presenta una Blazon in pelle bianca liscia vestita con le “natiche” di Petites Luxures, una delle opere minimaliste emblematiche del designer.







Petites Luxures è un account Instagram che non può proprio essere ignorato. Il grafico e fotografo Simon Frankart ha pubblicato sul social network i suoi lavori minimalisti, realizzati con inchiostro di china, a partire dal 2014, riscuotendo un grande successo.Conosciuto per i suoi giochi di parole, l’umorismo e le illustrazioni erotiche, l’artista crea opere intime e contemporanee.



Per questo modello, la soletta della sneaker è caratterizzata da una illustrazione realizzata esclusivamente per questa collaborazione. Sono infatti rappresentati i corpi di un uomo e di una donna, uno sulla suola sinistra e uno sulla suola destra, posizionati faccia a faccia. Un prodotto originale legato all’amore e che celebra gli amanti.

Il tallone della scarpa riprende la firma del designer: il suo emblematico “gluteo”, uno dei primi disegni pubblicati sei anni fa. Le linguette presentano il logo Le Coq Sportif sulla scarpa sinistra e il logo Petites Luxures sulla scarpa destra.



Il marchio francese ha voluto creare un modello eccezionale in collaborazione con l’artista parigino e sarà prodotto in soli 300 esemplari numerati, contrassegnati dall’impronta di Simon Frankart: ogni linguetta interna è sublimata da una piccola parola erotica, famoso simbolo del successo di Petites Luxures. Ogni paio è quindi unico.

Questa Blazon, interamente realizzata in Francia, sarà contenuta in una scatola all’interno di un sacchetto personalizzato, entrambi colorati di rosso.

Il paio di scarpe sarà avvolto in una carta velina, realizzata da Petites Luxures, con il disegno grafico delle natiche. Infine, per segnare questa collaborazione, ogni scatola avrà una illustrazione numerata dal designer parigino.

Le Coq Sportif ha utilizzato il suo know-how e la vicinanza della sua produzione per proporre questa Blazon unica, disponibile in una selezione di negozi premium e nell’eshop del marchio al prezzo di 180€.

La Blazon di Le Coq Sportif realizzata da Petites Luxures e dal designer Simon Frankart

Collezione abbigliamento

Le Coq Sportif propone una collezione interamente realizzata in Francia, dal design alla produzione, composta da due t-shirt e da due eleganti felpe. Quest'anno il marchio reinterpreta due prodotti senza tempo del suo guardaroba caratterizzati da un doppio logo ornato con il simbolo dell'amore: il cuore.

Per celebrare il giorno degli innamorati, i due capi si ispirano alla regina di cuori delle carte da gioco.

Per l'occasione, il logo del marchio, interamente ricamato, è sublimato con un cuore floccato.

Un messaggio d'amore in vista del 14 febbraio.



Il pacchetto di San Valentino comprende due t-shirt e due felpe con cappuccio nei colori emblematici del brand, il marshmallow e lo sky captain:

Sky Captain, un blu profondo che si avvicina al nero per l'eleganza.

Marshmallow, un bianco color crema dallo stile raffinato abbinato allo sky captain.

Il cuore rosso della regina, simbolo di amore e passione, aggiunge un tocco di colore e ricorda la firma tricolore del marchio. Su ogni prodotto sono presenti tre piccoli cuoricini blu-bianco-rosso all’altezza del collo, nella parte interna posteriore.

L'intera collezione è lavorata a maglia e tinta in Francia secondo il tradizionale know-how del marchio sportivo.

Questa linea, caratterizzata da una modernità minimalista che presenta dettagli semplici come il logo del marchio e il simbolo dell'amore, offre un outfit misto per tutte le coppie.



I quattro prodotti sono disponibili online su lecoqsportif.com.