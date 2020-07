Liverpool, quando Gerrard si ruppe il pene. Il medico: "Non un bel momento"

Lo Scottish Sun ha riporta l'intervista Andrew Massey, direttore del dipartimento medico della FIFA, e nel 2014 medico del Liverpool provvisorio. Lo stesso che ha raccontato del curioso, quanto doloroso, infortunio all'ex colonna del Liverpool, Steven Gerrard, durante un match di FA Cup tra Bornemouth e Reds. Dopo il match il centrocampista inglese si è presentato da lui con un problema non da poco: un taglio al pene così profondo da causargli una enorme perdita di sangue. “Stevie è venuto da me a fine match e mi ha detto ‘Doc, devi dare un’occhiata qui’. Io ho abbassato lo sguardo e ho pensato ‘wow, deve fare davvero male’ - racconta Massey -. Cercavo di ripensare al mio tirocinio medico, ma nessuno quando studi per diventare dottore ti spiega come si mettono i punti su un pene. E tra me e me pensavo anche ‘non voglio che il primo pene suturato della mia vita sia quello di Steven Gerrard’. Ma alla fine è andata proprio così”.

Il racconto di Steven nella sua biografia

L’intervento d'urgenza però ha fatto le fortune di Massey, che dopo quel giorno ha ottenuto il posto definitivamente. Certamente hanno pesato anche le referenze di Stevie G, che ha raccontato la sua versione dell’episodio nella sua autobiografia. “Speravo di non dover dire addio a un vecchio amico. E si vedeva che anche il dottore non era molto a suo agio riguardo la questione. Ma ha fatto un ottimo lavoro, non ho sentito per niente dolore mentre mi metteva i punti. Che alla fine sono stati quattro, esattamente come mi aveva detto”. Un qualcosa a cui entrambi ora possono ripensare con una certa tranquillità. Ma che di certo in quel momento…non è stato piacevole per nessuno!