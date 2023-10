Lotito non perde il "vizietto" e dorme in Commissione. FOTO

Lotito non perde il "vizietto" di addormentarsi

Impazza sui social l’immagine di Claudio Lotito mentre dorme nel bel mezzo di una seduta della Commissione Parlamentare. Cosa non nuova per l’imprenditore e “Presidentissimo” della Lazio prestato alla politica, che sembrerebbe proprio avere il vizietto di prendere sonno in momenti delicati.

Tra le celebri e numerose ronfate, impossibile non ricordare quella del 2019 quando il patron della Lazio si addormentò durante un’Assemblea di Lega Serie A a Milano tra le risate di altri rappresentati dei club come Andrea Agnelli (Juve), Paolo Scaroni (Milan) e Giuseppe Marotta (Inter).