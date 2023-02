Ludovica Pagani, lady El Shaarawy e il bikini nero d'addio a Marrakech. Foto

Ludovica Pagani in bikini nero: Au revoir Marrakech

"L'ultima foto a Marrakech, ciao ciao": Ludovica Pagani annuncia nelle sua storie su Instagram gli scatti d'addio al Marocco. Fine della vacanza.

"Au revoir" scrive poi l'influencer (conta 3,2 milioni di follower), dj, giornalista e speaker radiofonica (Rds) e fidanzata di Stephan El Shaarawy nel post in cui regala un foto di foto doc in bikini nero ai suoi fans (guarda qui).

E arriva una serie infinita di "Bellissima" nei commenti social per l'affascinante Ludovica.

Ludovica Pagani le foto in bikini a Marrakech





Ludovica Pagani-El Shaarawy, coppia gol!

A fine gennaio Stephan El Shaarawy era stato protagonista del gol vittoria nel match tra la Roma e lo Spezia. "Aspettato, cercato e ottenuto. Un gol che per me vale tanto. Ora sono 100 e 3 punti importantissimi", aveva scritto il Faraone sui social (ringraziando Dybala per l'assist) e tra le centinaia di commenti dei tifosi giallorossi spiccava quello di Ludovica. "Il migliore", con tanto di cuore aveva scritto la Pagani al suo Stephan.

