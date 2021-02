Ludovica Pagani va in gol in serie A: un annuncio da... scudetto!

Serie A ingaggia Ludovica Pagani

Ludovica Pagani sbarca in serie A. Anzi per la precisione in eSerie A TIM | FIFA21. La conduttrice e web influencer (oltre 2,6 milioni di followers) sarà il volto e la voce del Draft powered by PlayStation®4 (PS4™), il primo evento della competizione organizzata da Lega Serie A, la cui produzione è gestita da Infront.

"Sono molto orgogliosa di essere stata scelta per condurre questo campionato, una nuova esperienza che sarà sicuramente stimolante. Il calcio è da sempre una delle mie più grande passioni, a cui devo gran parte della mia popolarità ed associarlo con l’emergente mondo degli Esports sarà un’avventura fantastica. Non vedo l’ora di iniziare!", ha spiegato Ludovica Pagani.

Appuntamento dunque al 9 marzo con il torneo di FIFA 21, dove 17 Team legati ai Club della Serie A si contenderanno il primo titolo di Campione d’Italia della eSerie A TIM.