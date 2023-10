Lukaku: “Se dicessi cosa è successo in estate resterebbero tutti scioccati”

Calciomercato, Lukaku sgancia la bomba: "Se dicessi com'è andata l'estate rimarreste scioccati"

Non si può dire che l'estate di calciomercato non abbia regalato emozioni ai tifosi, ma anche qualche grana per i diretti interessati. Primo tra tutti, Romelu Lukaku, che dopo l'addio all'Inter ha sorvolato la Juve per poi atterrare nella squadra giallorossa. Proprio su questo, il neo-acquisto della Romaha voluto chiarire come sono andate le cose e lo ha fatto proprio mentre si trova in ritiro in Belgio con la sua nuova squadra. "Se ho mai avuto paura che le cose non andassero bene quest'estate? No, la maggior parte dei presenti mi conosce. Ci sono tanti che pensano di parlare a nome mio. Sono state pubblicate molte sciocchezze. Chi mi conosce sa che non mi piace girarci intorno, parlerò per tempo, ma se dicessi davvero com'è andata l'estate scorsa tutti rimarrebbero scioccati".

Sull'accostamento con l'Arabia Saudita Lukaku ha precisato: "Sono stato onorato di questo interesse dell'Al Hilal, ma dopo le conversazioni non ero del tutto convinto. Sono il club più grande del Medio Oriente e il campionato lì diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora andarmene dall'Europa".

Dopo il lungo trotterellare - riporta Repubblica - il calciatore ha sentito di dover ringraziare la Roma ed il connazionale Radja Nainggolan. "Alla Roma mi sono trovato subito bene fin dalla trattativa e devo ringraziare anche Radja per il contatto con la società. Mi ha informato sulla squadra e sui tifosi. Naturalmente ho avuto anche molte conversazioni con José Mourinho prima di firmare".

Infine conclude parlando della finale Champions persa con l'Inter, gara nella quale partì dalla panchina. "Le occasioni sprecate a Istanbul? I primi giorni mi sentivo un po’ a disagio, ma la mia mente era fuori posto per quello che era successo nei giorni prima. Di questo parlerò più avanti..." ha ripetuto Lukaku.