Mario Balotelli dal... Grande Fratello Vip 5 al Genoa. Le trattative

Balotelli-Genoa, trattiva per Mario

Mario Balotelli torna in serie A? L'attaccante, reduce dell'addio al Brescia - al termine dello scorso campionato che ha visto la retrocessione delle Rondinelle - cerca una nuova squadra e si stanno scaldando le voci legate al Genoa. Dopo il nulla di fatto con Besiktas, Como e Benevento, ora sembre il club guidato da Enrico Preziosi quello più interessato all'ex attaccante di Milan, Inter e Manchester City. Contratto di un anno con opzione di rinnovo è l'ipotesi contrattuale proposta dal ds Faggiano per portare Balotelli al Genoa. "Noi lavoriamo su tutto e Mario è un grande giocatore che penso possa fare ancora bene. Vedremo", aveva detto nelle scorse ore lo stesso direttore sportivo del club ligure ai microfoni di Tuttomercatoweb a proposito delle voci legate all'acquisto di Supermario.

Balotelli 'entra' nella Casa del Grande Fratello Vip 5

In attesa del suo ritorno in campo, Balotelli è stato protagonista in tv con un collegamento in diretta nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip 5. Il reality di Canale 5 ha tra i concorrenti il fratello dell'attaccante, Enock. "Senza togliere nulla agli altri miei fratelli, Enock è cresciuto con me, è mio amico, è il mio sangue. Guai a chi me lo sfiora, guai a chi gli rompe le scatole", ha detto Balo.