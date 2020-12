Mbappé rinnovo choc: offerta del Psg che supera l'ingaggio di Ronaldo e Messi

Il Psg non vuole perdere Kylian Mbappé. L'attaccante classe '98 è in scadenza di contratto tra solo un anno e mezzo (giugno 2022) e il club di Parigi (con cui ha appena segnato il 100° gol in 137 partite) ha iniziato il forcing per convincerlo a prolungare il suo matrimonio calcistico all'ombra della Tour Eiffel.

Mbappe, sirene del Real Madrid per la stella del Psg

La sirene del Real Madrid e dei club di Premier League (qualche addetto ai lavori ha parlato anche di sogno Juventus...) sono un pericolo che Leonardo vuole sventare. Per questo sul tavolo di Mbappé c'è una proposta da 40 milioni netti a stagione.

Mbappe, 60 milioni dal Psg per il rinnovo di contratto

Ma, stando a quanto si mormora in Francia, il Paris Saint Germain per rompere gli indugi sta studiando un rilancio da record mondiale: 60 mln più bonus. Una cifra che lo renderebbe il calciatore più pagato al mondo, superando Leo Messi (attualmente sopra i 40 mln di solo stipendio fisso, ma poi bisognerà capire cosa farà la Pulce a fine stagione, si è parlato proprio di Psg, però sembra il Manchester City di Guardiola il club più avanti) e staccando il suo compagno di squadra Neymar (attorno ai 28 mln di fisso, pure lui in fase di rinnovo e nei giorni scorsi ha chiamato Messi a Parigi) e Cristiano Ronaldo (circa 31 mln dalla Juventus).

Oltralpe si racconta che il Psg abbia fatto passi in avanti per il rinnovo di Mbappe, ma la fumata bianca non è vicina: l'attaccante francese oltre ai soldi vuole capire il progetto. Sin qui ha collezionato campionati di Francia e delusioni in Champions League, la competizione che, Ronaldo e Messi insegnano, proietta un calciatore nel mito. Il tempo per trionfare più volte nel massimo torneo europeo è dalla sua parte, ma certamente peserà anche quello quando valuterà la proposta del Paris Saint Germain (che in questi anni è sempre mancato al momento del dunque in Champions, ma ha soldi e ambizioni per salire sul tetto d'Europa) ed eventuali offerte di altri top club.