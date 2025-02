Milan-Feyenoord pagelle: Theo disastro, Joao Felix naufraga. Leao e Conceicao... PROMOSSI E BOCCIATI

Maignan voto 6 Partita senza grandi grattacapi sino al gol di testa segnato da Carranza che manda il Milan all'inferno e su cui Mike non ha colpe

Walker voto 6 - Si lascia alle spalle la sfida d'andata con Paixao che aveva fatto il diavolo a quattro e gioca in sicurezza per buona parte del match. All'inizio del secondo impegna anche Wellenreuther con un bel destro calciato con potenza e su cui il portiere del Feyenoord risponde bene. Sul gol del Feyenoord non riesce a opporsi al cross partito in libertà da Hugo Bueno largo a destra.

Thiaw voto 6,5 Suo l'assist di testa per il gol di Gimenez e nella ripresa sfiora il gol del raddoppio rossonero. Dietro Malik fa il suo giocando in sicurezza e ripagando Conceicao che gli dà una maglia da titolare, vincendo il ballottaggio con Tomori.

Pavlovic voto 6 Un'altra prestazione da leader che scalda il cuore di San Siro, ma pesa sulla sua prestazione il non essere posizionato benissimo sul gol che dà il pareggio al Feyenoord (anche se va sottolineato che Bartesaghi certo non lo aiuta..). Chiude la partita da centravanti, spingendo con tutte le sue forze e lottando su ogni pallone vagante, alla ricerca della rete che potesse mandare il Milan ai supplementari

Theo Hernandenz voto 3 - Parte bene, determinato e nel primo tempo è tra i migliori del Milan, facendosi sentire molto in fase d'attacco. Quando scende Theo è pericoloso e la difesa del Feyenoord soffre. I due gialli con la conseguente espulsione sono però imperdonabili: errori che cambiano la partita e la stagione europea del Diavolo.

Musah voto 6 - Corre tanto, giocando un match di grande sacrificio.

Dall'83° Chuckuweze SV

Reijnders voto 5,5 Non mette la solita qualità alla manovra rossonera. In fase di conclusione lo si vede all'ottavo quando si fa trovare pronto dal limite dell'area con un tiro che finisce alto. Dopo l'espulsione di Theo, l'olandese deve arretrare e va un po' in apnea di fronte alle maggior pressione degli olandesi.

Dall'83° Abraham SV

Pulisic voto 6 - Forse non starà vivendo il miglior momento della stagione dal punto di vista fisico, ma intanto è lui che pesca Thiaw nell'azione che porterà il Milan in vantaggio. Gioca con lucidità, fino al momento del cambio tattico dopo l'espulsione di Theo.

Dal 63° Bartesaghi voto 5 Sbaglia la diagonale e Carranza segna di testa indisturbato

Joao Felix voto 5 Partita a due facce. Primo tempo più che discreto, con giocate di qualità (pesca bene Leao, mandandolo in porta), conclusioni e tante idee. Nei 45 minuti iniziali il portoghese brilla e accende spesso il Milan, anche se ha il torto di non sfruttare al meglio una palla gol al 17°, quando Gimenez verticalizza e lui può entrare in area di rigore, calciando da buona posizione (alto). Ripresa molto meno positiva: quando il Milan, in 10, cerca di aggrapparsi al suo estro, non trova l'ancora di salvezza. Male nel finale.



Joao Felix - Foto Lapresse Joao Felix - Foto Lapresse

Leao voto 6 Nei primi 45 minuti sembra in una di quella serate di grazia: quando Rafa prende palla la difesa del Feyenoord trema e spesso viene messa alla corda. Al 43° ben pescato da Joao Felix si trova a due passi da Wellenreuther, ma non trova il gol che probabilmente manderebbe al tappeto il Feyenoord. Qualche guizzo qua e là nel secondo tempo, però attorno a lui c'è un Milan sfilacciato, in 10 contro 11, che perde via-via campo e fiducia

Santiago Gimenez voto 6,5 Il gol da killer d'area di rigore e un assist che indica la strada della rete a Joao Felix dopo 17 minuti. Sino a quando il Milan è in 11, l'attaccante messicano mette in costante allarme la difesa della sua ex squadra. Dal 71° Fofana voto 6 - Entra per dare un po' di energia al Milan in mezzo al campo. Fa quel che può in un momento del match di chiara difficoltà per i rossoneri.

Conceicao voto 4,5 Il suo Milan aggredisce la partita, è bello, concentrato e convinto di poter far sua la qualificazione agli ottavi di Champions sino all'espulsione di Theo Hernandez. Poi, la serata sin lì ben preparata dal portoghese si trasforma in una notte da incubo. I cambi del mister rossonero non convincono del tutto - anche se su Gimenez a fine match fa sapere che l'attaccante messicano aveva un problema all'addutore - con Joao Felix in difficoltà che magari poteva uscire e Abraham che forse avrebbe potuto entrare prima per dare fisicità e un punto di riferimento ad un Milan in difficoltà là davanti

MILAN-FEYENOORD 1-1, la notte da incubo del Diavolo

TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlović, Hernández; Musah (dal 83’ Chukwueze), Reijnders (dal 83’ Abraham); Pulisic (dal 63’ Bartesaghi), João Félix, Leão; Gimenez (dal 71’ Fofana). A disp.: Sportiello, Torriani, Gabbia, Terracciano, Tomori, Camarda. All.: Conceição.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Bueno (dal 75’ Stengs); Hadj Moussa (dal 87’ Mitchell), Redmond (dal 64’ Carranza), Paixão. A disp.: Andreev, Ka; Giersthove, 'T Zand, van den Elshout, Ivanušec, Osman, Sliti. All.: Bosschaart.

Marcatori: 1’ Santiago Gimenez, 73’ Carranza.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Ammoniti: 22’ Moder, 44’ e 51’ Theo, 76’ Joao Felix, 90’+3 Mitchell.

Espulsi: 51’ Theo. Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.