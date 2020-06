Milan, finalmente puoi sorridere: Ibra torna fra i convocati contro la Spal

Ibra è tornato. La lesione al polpaccio infortunato il 25 maggio scorso si è rimarginata e così lo svedese torna fra i convocati. E ora il Milan può sorridere un po' di più, dato che rinforzerà un attacco che in due gare ha segnato 6 gol tra Lecce e Roma. Zlatan partirà dalla panchina a Ferrara, come inevitabile che sia. Ma al momento può stare tranquillo: perché c'è un Ante Rebic in forma, che dopo l'espulsione contro la Juventus non ha sbagliato nulla. La soluzione con il croato terminale offensivo ha esaltato anche il trio di trequartisti alle spalle: Bonaventura, Calhanoglu e Castillejo, tutti andati a segno negli ultimi 180', e persino Paquetà ha dato chiari segnali di crescita. Ora si aspetta Ibra, ma con un pizzico di tranquillità in più.