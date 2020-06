Milan, Ibra smania per tornare in campo: il club tende la mano sul rinnovo

Zlatan Ibrahimovic sta recuperando dall'infortunio al polpaccio e smania per tornare in campo, il club lo deve frenare. Il rischio di una nuova ricaduta in caso di nuovo stop significherebbe stagione finita. Quindi appare molto difficile che lo svedese torni in campo con la Roma nel finesettimana, più probabile torni contro la Spal o la Lazio. Intanto Gazidis, come riporta La Gazzetta dello Sport, gli tende la mano. La volontà del club rossonero è quello di rinnovare l'attaccante che però dovràd decidere sul suo futuro: rimanere un altro anno a Milano, tornare in Svezia nell'Hammarby (club di sua proprietà) oppure ritirarsi? Ibra dovrà decidere entro la fine del campionato, intanto non vede l'ora di tornare a segnare nuovi gol.