Milan-Ibrahimovic: Raiola chiede 15 milioni lordi a stagione

Ibrahimovic e il Milan ancora non hanno raggiunto un accordo sul rinnovo di contratto. L'attaccante svedese vuole rimanere un altro anno tra domanda e offerta ancora c'è distanza.

Il club rossonero è pronto ad arrivare attorno a quota 5 milioni netti (più premi per arrivare a 6). Secondo Sportmediaset, il suo procuratore, Mino Raiola, chiede 15 milioni lordi. Così questo ritardo sulla ruota di Ibra tiene sulle spine i vertici di via Aldo Rossi. E mette in apprensione tutto il mondo rossonero che spinge per il lieto fine. A questo punto dopo Ferragosto.

Milan che con Mino Raiola successivamente dovrà parlare anche del prolungamento di contratto di Donnarumma. Il portiere è in scadenza nel 2021 e si punta ad allungare di alri due anni il matrimonio con il club rossonero sulla base di 6 milioni di base fissa più bonus fino al 2023. I rumors raccontano però che Raiola vorrebbe aggiungere una clausola rescissoria. Nel medio periodo poi toccherà al capitano Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2022.