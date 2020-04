Ascolti tv, Vivi e lascia vivere vola: Johnny Deep ko. E Formigli su La7... ASCOLTI TV NEWS

La prima puntata di Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci è super negli ascolti tv di giovedì 23 aprile 2020. La fiction di Rai1 registra il 26% di share media con 7,126 milioni di telespettatori. Il primo episodio fa il 25,19% e 7,474 milioni, il secondo episodio 26,76% e 6,829 milioni. Andiamo ad analizzare i dati Auditel e gli ascolti tv del 23 aprile.

Ascolti tv, Vivi e lascia vivere mette il turbo: Rai1 batte Canale 5

Vivi e lascia Vivere parte forte su Rai1: la fiction che prende il testimone dalla serie Doc - Nelle Tue Mani con Luca Argentero (che aveva registrato dati Auditel super) con Elena Sofia Ricci ha conquistato 7.126.000 spettatori pari al 26% di share vincendo la serata degli ascolti tv. Battuta Canale 5 con Pirati dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare che fa 2.551.000 spettatori con il 10.5% di share.

Ascolti tv Auditel: Diritto e rovescio porta Rete 4 sul podio del prime time. Piazza Pulita sfiora il 7%

Al terzo posto degli ascolti tv del prime time molto bene Rete4 con Diritto e rovescio che conquista il 7,55% e 1,689 milioni. In scia ecco Piazzapulita su La7 che vede Corrado Formigli al record stagionale: 6,92% e 1,531 milioni. Tra gli altri programmi del prime time su Rai2 Di Mamma ce n’è una sola fa 1.132.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Bus 657 conquista 1.475.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Baby Driver – Il Genio della Fuga ha interessato 1.136.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su TV8 La Notte dei Record sale all’1.7% con 442.000 spettatori mentre sul Nove Come Farsi lasciare in 10 giorni si ferma a 421.000 spettatori (1.5%).