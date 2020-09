Atlantide, Andrea Purgatori ricorda Giancarlo Siani. Con Saviano e... Anticipazioni

Una serata evento di La7 per ricordare il giornalista Giancarlo Siani, ucciso a Napoli dalla camorra 35 anni fa, e il film sulla sua storia. Andrea Purgatori racconta per Atlantide (domani ore 21:15) chi era Siani, il suo rigore, la sua passione e perché fu eliminato il giovane cronista di 26 anni che lavorava come precario a Torre Annunziata e scoprì l’intreccio criminale tra mafia e politica per la spartizione degli appalti dopo il terremoto dell’Irpinia.

Un’inchiesta e una riflessione sulla mafia di allora e sugli appetiti di oggi alla vigilia dell’arrivo di centinaia di miliardi per la ricostruzione dell’economia distrutta dal Covid, con Roberto Saviano, il fratello di Giancarlo, Paolo Siani, il presidente della Camera, Roberto Fico, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, il procuratore Armando D’Alterio, che riuscì dopo nove anni a scoprire mandanti ed esecutori di quel delitto.

Ma anche una riflessione sui giornalisti sotto scorta che in Italia sono ancora 23, insieme a Massimo Giletti, Federica Angeli e Roberto Paolo. E subito dopo Fortapasc, l'emozionante film di Marco Risi sulla storia di Giancarlo, vincitore di moltissimi premi, con Libero De Rienzo, Valentina Lodovini, Ennio Fantastichini e Michele Riondino.