Atlantide, Andrea Purgatori presenta Ustica, 40 anni di bugie. Anticipazioni

ATLANTIDE: ANDREA PURGATORI PRESENTA USTICA, 40 ANNI DI BUGIE

La strage di Ustica e le ultime novità dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma sulle cause e i responsabili dell’esplosione del DC9 Itavia, avvenuta la sera del 27 giugno 1980. Una ricostruzione minuziosa del volo Bologna-Palermo, dei depistaggi e delle presenze di caccia non identificati nel cielo di quella notte. Ma anche una linea telefonica diretta per raccogliere le testimonianze di chi ha forse qualcosa da dire dopo 40 anni di verità negata. “Ustica, 40 anni di bugie”, è la spettacolare puntata di Atlantide in onda domani sera alle 21.15 su La7.

ATLANTIDE: USTICA, 40 ANNI DI BUGIE. OSPITI

Con Andrea Purgatori, il giornalista e scrittore Corrado Augias, la presidente dell’Associazione dei familiari delle 81 vittime Daria Bonfietti, l’avvocato Daniele Osnato e il perito radarista professor Enzo Dalle Mese che per primo individuò sotto al DC9 Itavia la presenza di un aereo sconosciuto, quasi certamente il Mig libico che si andò a schiantare sulla Sila e al centro di quell’azione di guerra in tempo di pace che coinvolge anche Stati Uniti e Francia.