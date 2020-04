Fox, le serie tv in arrivo a maggio e National Geographic esplora Marte

Dal 15 maggio su Fox andranno in onda gli ultimi episodi Della stagione finale di MODERN FAMILY Dal 27 maggio su Fox la seconda stagione di WHAT WE DO IN THE SHADOW e dal 28 maggio il gran finale di LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO. Ecco le serie tv in arrivo su Fox a maggio.

Canale 112 di Sky

9-1-1 - seconda parte terza stagione

Dal 19 maggio al 30 giugno, ogni martedì alle 21.00 su FOX (Sky, 112)

Dal 19 maggio torna l’appuntamento con 9-1-1, la serie nata dalla penna di Ryan Murphy. Nei dieci episodi della seconda parte della terza stagione di 9-1-1 la squadra di pronto intervento dovrà confrontarsi con nuove drammatiche emergenze che metteranno a dura prova le relazioni e i sentimenti dell’intero gruppo.

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 6 – seconda parte stagione finale

Dal 28 maggio ogni giovedì alle 21.00 su FOX (Sky, 112)

Le Regole del Delitto Perfetto, la serie crime-drama creata da Shonda Rhimes, è arrivata alla sua stagione conclusiva. Dal 28 maggio su Fox gli eventi riprenderanno dai fatti del mid-season finale in cui abbiamo assistito alla misteriosa morte di Asher Millstone (Matt McGorry) e al seguente arresto di Michaela (Aja Naomi King) e Connor (Jack Falahee)

MODERN FAMILY 11

Dal 15 maggio ogni venerdì alle 21.00 su Fox (Sky, 112)

Dal 15 maggio su Fox andranno in onda gli ultimi sei episodi dell’ultimo capitolo di Modern Family, la sitcom che ha fatto la storia della serialità comica moderna.

In 11 anni i protagonisti sono cambiati e cresciuti, portando sul piccolo schermo la quotidianità di una famiglia americana del ventunesimo secolo: al centro della narrazione ora ci sono i nipoti del capostipite Jay Pritchett (Ed O'Neill, nominato a due Golden Globes per la serie Sposati con figli). In questi ultimi episodi gli eventi seguiranno la vita e i problemi dei due neo-genitori mentre gli altri membri più giovani della famiglia saranno di nuovo alle prese con i problemi di cuore.

MAGNUM P.I. 2

Dal 31 maggio ogni domenica alle 21.10 su Fox (Sky, 112)

Dal 31 maggio si torna sulle strade hawaiane a bordo della Ferrari di Thomas Magnum con la seconda adrenalinica parte della nuova stagione di Magnum P.I. A vestire i panni dell’investigatore privato è Jay Hernandez (Suicide Squad) che in ogni episodio dovrà risolvere nuovi casi avendo come sfondo il panorama delle celebri isole statunitensi. Nella sua squadra ci sono Rick e TC, i suoi due ex compagni d’armi ai tempi della marina e Juliet Higgins, l’inseparabile assistente di Magnum. In questa seconda stagione fanno la loro comparsa diversi riferimenti e personaggi da un altro celebre reboot di questi ultimi anni: Hawaii Five-O

WHAT WE DO IN THE SHADOWS 2

Dal 27 maggio ogni mercoledì alle 21.50 su Fox (Sky, 112)

Ritorna dal 27 maggio su Fox con la seconda stagione, la comedy ispirata all’omonimo film cult del 2014 What We Do in The Shadows. In questo secondo capitolo continueremo a seguire le irriverenti vicende dei vampiri Nandor, Laszlo, Nadja e Mark e il loro aiutante umano Guillermo

Canale 116 di Sky

ELEMENTARY 7

Dal 25 maggio ogni lunedì alle 21.05 su Fox Crime (Sky, 114)

I detective Sherlock (Jonny Lee Miller) e Joan (Lucy Liu) tornano su FoxCrime, con la stagione finale di ELEMENTARY dal 25 maggio su Fox Crime.

In questa stagione Holmes e Watson sono consulenti di Scotland Yard a Londra e dovranno investigare sulla morte di una popolare modella.

Canale 403 di Sky

MARTE: VIAGGIO SUL PIANETA ROSSO

In onda su National Geographic (Sky. 403) il 31 maggio alle 20:55

Un viaggio epico alla scoperta di Marte e dei suoi segreti attraverso i dati forniti da satelliti orbitali e rover. Vedremo vulcani, antichi laghi, ghiacci e luoghi in cui sono andati distrutti veicoli spaziali. In onda il 31 maggio alle 20:55, Marte: viaggio sul pianeta rosso ci accompagna attraverso il pianeta rosso per svelare i suoi segreti e capire se potrà mai ospitare l'uomo

TERRA: I GRANDI DISASTRI NATURALI

In onda su National Geographic (Sky, 403) dal 19 maggio il martedì alle 20:55

Sotto i nostri piedi, sotto trilioni di tonnellate di roccia, si nascondono segreti sorprendenti e mortali. Terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche sono tutti guidati da forze nascoste nel profondo del nostro pianeta.

Utilizzando migliaia di sensori e informazioni di scansione della superficie terrestre, Terra: i grandi disastri naturali ci mostra delle "radiografie" degli angoli più profondi del nostro pianeta.