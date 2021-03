Meteo, NEVE-GELO nel weekend di Pasqua. Previsioni Italia: aria del Polo Nord

Pasqua e Pasquetta con maltempo e persino neve? Le previsioni meteo aprono a questa clamorosa ipotesi. I prossimi gioni porterenno bel tempo con l'anticiclone africano in marcia sull'Italia. Poi però attenti all'aria in arrivo dal Polo Nord proprio nel weekend pasquale (dal sabato, passando per Pasqua e Pasquetta). Maltempo, freddo e in alcune zone anche neve. Vediamo in dettaglio le previsioni del tempo sull'Italia nei prossimi giorni. Ecco che meteo ci potrebbe aspettare.

Meteo, anticiclone africano dalla domenica delle Palme. Previsioni

Le previsioni meteo raccontano che da domenica 28 marzo l'anticiclone africano comincerà a muoversi verso l'Italia. Inizierà così un periodo caratterizzato, oltre che dal bel tempo, anche da temperature in rapido aumento. Questo periodo mite e asciutto non durerà a lungo, perché tutto cambierà proprio in prossimità delle festività di Pasqua. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nella settimana santa e almeno fino a venerdì 2 aprile l'anticiclone africano (prima comparsa della stagione)

surriscalderà il clima portando le temperature a superare la media del periodo di quasi 10°C!

I valori massimi potranno così raggiungere 24-26°C su molte regioni, come ad esempio in Toscana, Emilia, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Sardegna. Avremo un clima da tarda primavera più che da inizio stagione.

Meteo, neve e aria fredda dal Polo Nord: maltempo sull'Italia a Pasqua e Pasquetta. Previsioni

A cambiare drasticamente il quadro del meteo sull'Italia ci penserà però l'arrivo di aria fredda direttamente dal Polo Nord: dalla vigilia di Pasqua, ma soprattutto a Pasqua e poi anche a Pasquetta una perturbazione a carattere freddo piomberà sull'Italia, interessando principalmente il Centro-Nord. L'aria più fresca entrerà sia dalla porta della Bora (Alpi Giulie) sia dalla valle del Rodano (Francia sudorientale) dando vita a un vortice ciclonico: questa bassa pressione piloterà la perturbazione che farà arrivare numerosi temporali accompagnati da grandine e inoltre, visto il calo repentino delle temperature, pure la neve che potrebbe scendere sulle Alpi fin verso i 1000 metri, una quota sicuramente di tutto rispetto per il mese di Aprile.

PREVISIONI METEO ITALIA

Sabato 27. Al nord: molto nuvoloso, a tratti coperto, precipitazioni sulle Alpi. Al centro: cielo a tratti coperto, ma asciutto. Al sud: nubi sparse.

Domenica 28. Al nord: nubi sparse, piovaschi sul Friuli. Al centro: sole prevalente. Al sud: soleggiato.

Lunedì 29: arriva l’anticiclone africano, farà sempre più caldo.