Milan, Tommaso Mancini colpo per l'attacco. Calciomercato news

Milan, Tommaso Mancini a un passo. Calciomercato news

Milan e Vicenza hanno quasi trovato l'intesa: fumata bianca in arrivo per Tommaso Mancini, attaccante classe 2004. Il baby-bomber che piace a tanti (wera stato accostato anche alla Juventus e diversi club stranieri) è molto vicino al club rossonero.

Chi è Tommaso Mancini, prossimo attaccante del Milan

Tommaso Mancini è un colpo interessante in prospettiva per il Milan: attaccante giovane (18 anni), coetanoe di un altro giovane talento rossonero, Marco Lazetic (anche lui classe 2004). Il gioiello del Vicenza ha debuttato nella prima squadra biancorossa a 16 anni (4 gennaio 2021 con la vittoria sul campo del Brescia per 3-0, quindi 12 presenze in serie B): esattamente come Roberto Baggio (38 anni prima). Ma più del Divin Codino, Tommaso Mancini viene paragonato a Gianluca Scamacca (colpo del West Ham che ha messo sul piatto 36 milioni finiti nella casse del Sassuolo) e un po' a Zlatan Ibrahimovic sia per fisico (è alto 190 centimetri), tecnica, carattere e pure per la passione per le arti marziali. Il senso del gol è raffinato: nelle selezioni giovanili si è imposto come bomber di razza e ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili fino all'Italia Under 19. Prossima fermata l'Under 21. Sognando Milan e l'azzurro di Mancini....

Intanto il Milan accoglie Charles De Ketelaere, arrivato a Milano dal Bruges e lavora per i prossimi due colpi di mercato. In difesa Abdou Diallo del Psg (obiettivo il prestito con diritto di riscatto) è in vantaggio su Japhet Tanganga del Tottenham (e Matteo Gabbia in prestito alla Sampdoria se si concluderà un colpo tra i centrali). A centrocampo resta possibile Renato Sanches (se il Psg non va a chiudere), in alternativa Carney Chukwuemeka, 18enne talento dell'Aston Villa o Pape Mate Sarr (classe 2002) del Tottenham.