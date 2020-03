Valencia-Atalanta tv in chiaro o solo Sky? DOVE VEDERE VALENCIA-ATALANTA

Valencia-Atalanta ci siamo. Ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo il 4-1 di San Siro. Il match si giocherà a porte chiuse, Mestalla deserto per l'emergenza Coronavirus. La Dea di Gasperini va all'assalto di una storia qualificazione ai quarti di finale. Ecco una breve guida per seguire Valencia-Atalanta in tv e streaming.

VALENCIA-ATALANTA CANALE 5 DIRETTA TV

Valencia-Atalanta sarà in tv su Canale 5. Diretta in chiaro del match di Champions League dalle 21. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati Massimo Veronelli e Simone Cerrano. Mediaset propone anche il pre partita di Valencia-Atalanta. Alle 20.00, su Canale 20, “Pressing Champions League anteprima” con l’avvicinamento al calcio d’inizio con Giorgia Rossi e Christian Vieri.

VALENCIA-ATALANTA TV SKY

Valencia-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui caneli Sky Sport Uno e Sky Sport (201, 252 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre). Telecronaca affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi su Sky. Per le interviste pre e post partita, appuntamento con Ilaria D’Amico nello studio “Champions League Show”, in onda martedì e mercoledì anche su Sky Sport 24. Al suo fianco Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Alessandro Costacurta. In studio anche Paolo Condò e Leo Di Bello.

VALENCIA-ATALANTA STREAMING MEDIASET E SKY

Valencia-Atalanta in streaming. La partita degli ottavi di finale di Champions League si potrà vedere su “Mediaset Play”, servizio disponibile su PC, smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito Sportmediaset. Oppure per gli abbonati a Sky attraverso la app Sky Go; si può utilizzare anche Now Tv, il servizio televisivo in streaming proposto da Sky che permette agli utenti, dietro pagamento del ticket previsto, di vedere la singola partita.

VALENCIA-ATALANTA

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Florenzi, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Carlos Soler, Guedes; M. Rodrigo, Gameiro. A disp.: Cilessen, Wass, Hugo Guillamón, Kondogbia, Cheryshev, Lee Kang-in, Ruben Sobrino. All.: Celades.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disp.: Sportiello, F. Rossi, Czyborra, Castagne, Tamère, Pasalic, Malinovskyi, Colley, Muriel. All.: Gasperini.

ARBITRO: Hategan (ROM).