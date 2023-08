Milan, Pulisic e Giroud ancora in gol, Theo-Leao show: poker al Torino

Milan cala il poker contro il Torino. Pioli: "Passi in avanti rispetto a Bologna. Nuovo attaccante? Più soluzioni abbiamo e meglio è"

"Il nostro obiettivo è lottare per due competizioni. Abbiamo mostrato passi in avanti rispetto a Bologna. Dobbiamo continuare così, conoscendoci meglio e diventando sempre più squadra. Come organico siamo già a buonissimo punto, ma vedremo nei prossimi giorni; il club è sempre attento e molto propositivo, vedremo cosa succede", spiega Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-1 del Milan.

Secondo successo in campionato dopo quello sul campo di Bologna nella prima giornata di serie A. Sembra un Milan più propositivo... "È sempre stato il nostro modo di giocare. Non siamo una squadra a cui piace aspettare. Oggi abbiamo iniziato bene la partita, la pressione degli attaccanti ci ha favorito". Arriverà l'attaccante? "Giroud è un grandissimo giocatore, ma è chiaro che quando ci sarà la Champions, volendo essere competitivi in entrambe le competizioni, nessuno potrà garantirti il 100% per tutta la stagione. Più soluzioni abbiamo e meglio sarà: in questo momento siamo al completo, ma poi la società vedrà cosa fare", sottolinea Stefano Pioli. Il suo Milan alternerà il 4-2-3-1 e il 4-3-3? "C'è questa possibilità e ci sarà quando tutti saranno nella condizione migliore. Ma non è il sistema di gioco che ti fa essere più offensivi, ma le posizioni. Probabilmente quest'anno siamo più offensivi rispetto all'anno scorso perché abbiamo due mezzali che si inseriscono molto. Noi abbiamo dei prinicipi, poi è il campo a dire se modificare qualcosa. Abbiamo tante alternative, Pulisic può giocare dietro a Giroud. Ma è il momento di dare continuità, poi vedremo". Pulisic ha incantato tutti in queste prime settimane al Milan con giocate da campione.. "Un grande giocatore, molto intelligente. Ci vuole equilibrio. La squadra ha fatto due passi avanti rispetto a Bologna. Abbiamo fatto tante cose buone, ma possiamo fare anche meglio".

Pulisic festeggia il gol con Reijnders e Theo Hernandez (foto Lapresse)



Krunic, Fenerbahce e Lione ci provano. Pioli: resterà al Milan

In questo Milan tutti sembrano correre tanto... "A Bologna la squadra ha corso di più da quando sono arrivato e non siamo ancora brillanti fisicamente, quindi vuol dire che c'è molta disponibilità. Se corriamo tutti credo che abbiamo le nostre carte da poterci giocare. Il gruppo si sta formando molto bene". C'è più gioia... "Giocare qua a San Siro ci rende tanto felici e questo la squadra lo avverte. La stagione scorsa è stata complicata, avevamo forse perso quell'allegria e quella serenità che ci aveva sempre accompagnato. Ora siamo ripartiti con grande entusiasmo", dice Pioli a Sky. Il Fenerbahce sogna Krunic, una delegazione del Lione è stata avvistata a San Siro per seguire Rade. Resterà al Milan? Pioli non ha dubbi: "Sì".

Sui nuovi acquisti di questa estate rossonera: "Loftus, Reijnders e Pulisic sono più avanti rispetto agli altri nuovi. Appena posso però garantisco minutaggio agli altri come Musah, Chuku, Okafor: solo giocando possono migliorare e trovare condizione", sottolinea Stefano Pioli ai microfoni di Milan Tv nel dopo partita contro il Torino.

Milan-Torino 4-1. Pulisic e Giroud ancora in gol. Leao e Theo Hernandez show

Il Milan travolge il Torino calando il poker nel saturaday night di San Siro. Finisce 4-1 con Pulisic che apre le danze portando i rossoneri in vantaggio al 33°: il fantasista americano dà il via all'azione poi si fa trovare libero sull’assist di Loftus-Cheek, segnando così il suo secondo gol consecutivo con la maglia rossonera. I granata pareggiano al 37' con il difensore Schuurs che devia con prontezza un tiro da fuori ‘masticato’ di Ricci. Maignan prova a fermare e sfiora la palla, ma è non può far nulla: è 1-1. Il Diavolo piazza un uno-due che stende il Toro prima che finisca il primo tempo: al 42' rigore per un fallo di mano di Buongiorno (col Var che ha richiamato l'arbitro), trasforma Giroud spiazzando Milinkovic-Savic. Terza rete di Theo Hernandez su assist di Leao al terzo minuto di recupero della prima frazione: il francese supera il portiere con un tocco morbido. Al 65' arriva la doppietta 'di rigore' da parte di Olivier Giroud: il Var vede un pestone di Schuurs ai danni di uno straripante Rafael Leao (le accelerazioni e i dribbling del portoghese dalla sinistra hanno spaccato in due la difesa del Torino) dagli undici metri il francese non dà scampo a Milinkovic Savic. Sul 4-1 la partita si chiude; il Milan amministra il vantaggio e conquista agevolmente i tre punti.

Milan-Torino (4-1): il tabellino del match

Giroud, doppietta nel 4-1 di Milan-Torino (foto Lapresse)



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw (35'st Kjær), Tomori, Hernández (42'st Florenzi); Loftus-Cheek (22'st Musah), Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud (22'st Chukwueze), Leão (22'st Okafor). A disp.: Mirante, Sportiello; Kalulu, Pellegrino; Adli, Pobega, Romero; Colombo. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Schuurs, Buongiorno, Rodríguez; Bellanova (14'st Lazaro), Ricci, Ilić (1'st Linetty), Vojvoda; Radonijć (14'st Karamoh), Vlašić; Sanabria (22' Pellegri). A disp.: Gemello, Popa; Bayeye, N'Guessan, Zima; Gineitis, Ilkhan, Tameze. All.: Jurić.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Gol: 33' Pulisic (M), 36' Schuurs (T), 43' rig. Giroud (M), 47' Hernández (M), 20'st rig. Giroud (M)

Ammoniti: 11' Ilić (T), 39' Hernández (M), 5'st Jurić (T), 12'st Milinković-Savić (T), 25'st Thiaw (M), 44'st Linetty (T)