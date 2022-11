Milan gol al Milan Games Week & Cartoomics 2022 con Dida, Diletta Leotta e...

Ac Milan con Qlash e Konami alla Milan Games Week & Cartoomics 2022

Dal 25 al 27 novembre AC Milan è tra i protagonisti della Milan Games Week & Cartoomics 2022, il più importante evento in Italia dedicato al gaming e agli eSports, che vede il Club ospite dello stand QLASH con diverse novità per i tifosi.

Ac Milan, la nuova squadra eSports e la collezione Puma

Tra le sorprese più attese, il momento della presentazione della squadra di pro-players Milan QLASH, formata da Carmine “Naples17x” Liuzzi, Campione del Mondo di eFootball su Xbox, Salvatore “SASINHO_DIGIAC” Di Giacomo e Luigi “Kirito_Yuuki” Loffredo. Sul palco con KONAMI – Training Wear Partner e Principal Partner dei rossoneri – il team di Milan QLASH ha inoltre presentato al pubblico la nuova eSport Collection. Una speciale collezione formata da una maglia e una felpa abbinata, che sarà indossata dai pro-players durante tutta la stagione.







Tra i protagonisti della giornata di sabato la leggenda del Club Nelson Dida, intervenuto per sorprendere i fan rossoneri sia dal vivo all’evento – presentato dalla voce di San Siro Germano Lanzoni, in arte Gegio, e Giusy Meloni - che sul canale ufficiale Twitch e YouTube di AC Milan, assieme a Lollo e Francesco Specchia.

Ac Milan: sul palco Diletta Leotta, Luigi Ragoni e Daniele Battaglia

Ad appassionare i tanti visitatori della Milan Games Week & Cartoomics 2022 anche la speaking session condotta da Diletta Leotta, Luigi Ragoni e Daniele Battaglia, con la partecipazione di Lamberto Siega, Digital, Media & The Studios Director di AC Milan e David Monk, Head of Football Acquisition & Activation di KONAMI. L’evento segue l’annuncio della nascita di una nuova competizione eSports targata KONAMI, la Coppa eFootball Italia, alla quale anche Milan QLASH prenderà parte.

Lo stesso Lamberto Siega, Digital, Media & The Studios Director di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di avere la possibilità di partecipare alla prima edizione della Coppa eFootball Italia presentata da Konami e di rivelare oggi il team e la nuova collezione che ci accompagneranno in questa stagione. Da sempre il Club rivolge la propria attenzione alle nuove generazioni e quelli che siamo qui oggi a raccontare rappresentano importanti tasselli nel processo di modernizzazione, innovazione e fan engagement del Club".

Luca Pagano, co-fondatore e CEO di QLASH ha aggiunto: “QLASH è orgogliosa di affiancare AC Milan in questa nuova avventura della Coppa eFootball Italia organizzata da Konami. L’obiettivo è quello di continuare a vincere anche in ambito Esports, ma soprattutto di comunicare e trasmettere ai giovani i profondi valori dello sport per i quali AC Milan si è sempre contraddistinta nella sua lunga e prestigiosa storia.”

In occasione del più importante evento del settore nel panorama italiano, che ha radunato tantissimi appassionati di eSports e tifosi rossoneri, il Club ha ribadito il proprio impegno nel varcare i confini del rettangolo di gioco, consolidandosi come un brand in grado di espandersi in ambiti quali il gaming, gli eSports e il digitale, connettendo milioni di appassionati, a partire proprio dalle nuove generazioni.