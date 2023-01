Zaniolo-Milan, la verità (e l'Inter...): calciomercato, retroscena

Zaniolo-Milan, i rossoneri monitorano il campione della Roma. Calciomercato rumors

Nessuna trattativa tra Milan e Roma per Nicolò Zaniolo, ma i rossoneri monitorano la situazione. Non è un segreto che il centrocampista giallorosso piaccia allo staff tecnico del Diavolo (Ricky Massara in primis), che già lo scorso anno fece un pensiero su di lui anche se poi non si arrivò mai a contatti concreti (anche perché in via Aldo Rossi si concentrarono sul altri obiettivi, De Kaeteleare in testa). La rottura tra il calciatore classe '99 e il club capitolino potrebbe aprire degli spiragli, ma molto dipenderà dall'offensiva del Tottenham e degli altri club esteri che sono alla finestra ma che probabilmente sono meno attraenti per per Zaniolo (Brighton, West Ham e Lipsia).

Zaniolo, Milan e Tottenham: la valutazione della Roma. Calciomercato rumors

Un prestito con obbligo di riscatto a 30-35 milioni complessivi non porterebbe il Milan a scendere in campo (non dimentichiamo che Zaniolo sarà in scadenza con la Roma a giugno 2024), gli Spurs per il momento trattano per un diritto che potrebbe diventare obbligo a certe condizioni. Se il club londinese non dovesse trovare la quadra per Zaniolo e le richieste giallorosse scendessero a quota 20-25 allora i rossoneri nelle ultime ore di calciomercato potrebbero pensarci.

Zaniolo, Milan o Tottenham? L'Inter e la percentuale sulla rivendita

E l'Inter osserva con interesse la situazione: i nerazzurri avevano ottenuto il 15% sulla futura rivendita di Nicolò Zaniolo nell'operazione che portò Radja Nainggolan da Roma a Milano.