Mondiali 2022 in Qatar, Adidas presenta il pallone ufficiale: "Al Rihla"

Mondiali 2022, Adidas presenta Al Rihla: il pallone ufficiale

Adidas presenta oggi Al Rihla, il pallone ufficiale della FIFA World Cup Qatar 2022. È il 14° pallone consecutivo creato da Adidas per la FIFA World Cup: per supportare la massima velocità di gioco, Al Rihla si muove nell’aria più rapidamente di qualunque altro pallone della Coppa del Mondo. Infatti, come conferma Franziska Loeffelmann, Design Director della divisione Football Graphics & Hardwear di Adidas , il gioco in campo “si sta facendo sempre più veloce e man mano che si accelera, la precisione e la stabilità del pallone in volo acquisiscono un’importanza fondamentale”.

“Il nuovo design – continua Loeffelmann - permette alla palla di mantenere una velocità di gran lunga maggiore durante i tiri. Per il più atteso appuntamento globale del panorama sportivo, abbiamo deciso di rendere possibile l’impossibile con un’innovazione radicale, che ha dato vita al pallone della Coppa del Mondo più veloce e preciso della storia”. Progettato dall’interno verso l’esterno utilizzando i risultati di test rigorosi condotti nei laboratori adidas, nelle gallerie del vento e in campo, Al Rihla fornisce il massimo livello di precisione e affidabilità in partita, grazie anche alla forma innovativa dei pannelli e alla texture della superficie.

Il nucleo all’avanguardia all’interno della palla, Ctr-Core, è concepito per migliorare la precisione e la consistenza, a tutto vantaggio di un gioco veloce e mirato, di un’assoluta indeformabilità e della massima tenuta d’aria. La superficie esterna, Speedshell, è composta da 20 pannelli in poliuretano (PU) con micro e macro texture dalla forma innovativa, che aumentano l’aerodinamica del pallone, migliorandone la precisione, la stabilità e la parabola in volo. Inoltre, ogni componente rispetta l’ambiente, facendo di Al Rihla il primo pallone della Coppa del Mondo realizzato esclusivamente con inchiostri e colle a base d’acqua.

Traduzione araba di “viaggio”, Al Rihla si ispira all’architettura, alla bandiera e ai tratti tipici del Qatar. A partire dalla data di lancio di Al Rihla in 10 città del mondo, Adidas promuoverà una serie di iniziative volte a migliorare l’accesso e la parità nelle comunità sportive locali in luoghi come Dubai, Tokyo, Shanghai, Città del Messico, New York. La prima tappa sarà proprio in Qatar, dove Al Rihla verrà presentato accanto a grandi protagonisti della Coppa del Mondo, come Casillas e Kaka, e a giocatori iconici del calibro di Farah Jefry e Nouf Al Anzi.

