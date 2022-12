Mondiali Qatar 2022 diciasettesima giornata - ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Qatar 2022 - il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa

Mondiali Qatar 2022

I Mondiali in Qatar stanno per chiudere la fase degli ottavi di finale: Croazia e Brasile hanno staccato il pass per i quarti. I vice-campioni del mondo con qualche patema di troppo (eliminato il Giappone ai rigori), la Seleçao calando un poker sul tavolo della Corea del Sud (a rete il rientrante Neymar, oltre a Vinicius, Richarlison e Paquetà). Ora tocca alla Spagna di Luis Enrique: le Furie Rosse sono favorite, ma l'ostacolo Marocco è temibile (chiedere al Belgio di Lukaku per informazioni), mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo avrà l'insidia Svizzera: attenti a sottovalutarli, l'Italia di Mancini ne sa qualcosa...

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

FASE A GIRONI

MARTEDÌ 6 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 7: Marocco vs Spagna (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 8: Portogallo vs Svizzera (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 9 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 1: Croazia vs Brasile (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 2: Olanda vs Argentina (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 10 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 3: Vincitrice ottavo di finale 7 vs Vincitrice ottavo di finale 8 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 4: Inghilterra vs Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)