Mondiali Qatar 2022 dodicesima giornata - ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Qatar 2022 - il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa

Mondiali Qatar 2022

Clicca qui per Ascoltare il Podcast Podcast Episodio Podcast Episodio Data Podcast Episodio

I Mondiali di calcio non si ferma: archiviata la qualificazione agli ottavi di due big molto attese come Argentina (che passa da prima malgrado la sconfitta iniziale con l'Arabia Saudita e nel girone disco verde anche per la Polonia: Messico out) e Francia (sconfitta ininfluente con la Tunisia, mentre Australia è la seconda del gruppo), tocca Germania e Spagna guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale. I tedeschi sono chiamati a dover battere il Costa Rica, mentre le Furie Rosse affronteranno il Giappone. Prima va di scena il Belgio di Lukaku che deve evitare nuovi passi falsi, ma di fronte ha la Croazia vice-campione del mondo, mentre nell'altro match del girone, il Marocco sa che piegando il Canada potrà volare agli ottavi....

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

FASE A GIRONI

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE:

16.00 Croazia-Belgio (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Canada-Marocco (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Giappone-Spagna (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Costa Rica-Germania (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 2 DICEMBRE:

16.00 Corea del Sud-Portogallo (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Ghana-Uruguay (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Serbia-Svizzera (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Camerun-Brasile (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play) FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

SABATO 3 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Seconda gruppo B (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 2: Prima gruppo C vs Seconda gruppo D (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 4 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima gruppo D vs Seconda gruppo C (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima gruppo B vs Seconda gruppo A (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 5 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima gruppo E vs Seconda gruppo F (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima gruppo G vs Seconda gruppo H (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima gruppo F vs Seconda gruppo E (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima gruppo H vs Seconda gruppo G (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 9 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 1: Vincitrice ottavo di finale 5 vs Vincitrice ottavo di finale 6 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 2: Vincitrice ottavo di finale 1 vs Vincitrice ottavo di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 10 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 3: Vincitrice ottavo di finale 7 vs Vincitrice ottavo di finale 8 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 4: Vincitrice ottavo di finale 3 vs Vincitrice ottavo di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)