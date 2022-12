Mondiali Qatar 2022 quindicesima giornata - ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Qatar 2022 - il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa

Nel segno di Messi. Le prime due partite degli ottavi di finale della Coppa del Mondo Qatar 2022 non riservano sorprese. Passano le favorite. Argentina e Olanda mandano a casa Stati Uniti e Australia. Messi protagonista assoluto della giornata con la partita numero mille giocata da professionista e il suo nono gol personale in un Mondiale, superando Diego Armando Maradona. L’interista Dumfris mattatore orange fa piangere lo juventino Mc Kennie. Un gol e due assist per l’olandese. Le due squadre si incontreranno ai quarti, aspettando il Brasile. Oggi gli altri ottavi di finale: alle 16 Francia-Polonia e alle 20 Inghilterra-Senegal.

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

FASE A GIRONI

DOMENICA 4 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima gruppo D vs Seconda gruppo C (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima gruppo B vs Seconda gruppo A (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 5 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima gruppo E vs Seconda gruppo F (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima gruppo G vs Seconda gruppo H (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima gruppo F vs Seconda gruppo E (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima gruppo H vs Seconda gruppo G (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 9 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 1: Vincitrice ottavo di finale 5 vs Vincitrice ottavo di finale 6 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 2: Vincitrice ottavo di finale 1 vs Vincitrice ottavo di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 10 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 3: Vincitrice ottavo di finale 7 vs Vincitrice ottavo di finale 8 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 4: Vincitrice ottavo di finale 3 vs Vincitrice ottavo di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)