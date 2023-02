"Gol del Monza limone di Silvio". Vittoria al... bacio. E ora arriva il Milan

Monza e Berlusconi sognano l'Europa. Una cavalcata... al bacio per la squadra di Palladino!

Il Monza di Berlusconi e Galliani ora sogna l'Europa: la vittoria di Bologna (0-1 gol di Donati), proietta la squadra allenata da Raffaele Palladino sempre più in alto, a un solo punto da Torino e Udinese settimi (posizione che potrebbe valere la Conference League, ma dipenderà dagli esiti della Coppa Italia), a quota 29 assieme a Juventus e allo stesso Bologna.

Monza sogna, quello di Silvio&Adriano, premiata ditta di successi e trofei milanisti (29 in 31 anni: Berlusconi come Santiago Bernabeu) è un piccolo capolavoro sin qui. E la rete celebrando i successi dalla squadra brianzola rispolvera in queste ore anche una foto di un annetto fa (febbraio 2022) per provare attraverso un'immagine la sua gioia per questo Monza incontenibile: ecco dunque ricomparire il bacio virale di Berlusconi e Marta Fascina in tribuna all'U Power Stadium durante Monza-Pisa. "Gol del Monza, limone di Silvio", il post divertente che si legge sulla pagina social Pizza e Fiki. O si potrebbe dire che questo è veramente un "Monza al bacio".

Monza-Milan, il Diavolo a casa Berlusconi

E sabato sarà tempo di amarcord: Monza-Milan. Dopo il match dell'andata a San Siro, questa volta il Diavolo sarà ospite nella nuova casa di Berlusconi e Galliani. I tifosi brianzoli sognano la rivincita dopo il 4-1 dell'andata (doppietta di Brahim Diaz, gol di Leao e Origi che resero inutile la prima rete di Filippo Ranocchia in serie A).

