Motociclismo, Terra&Vita: debutta il 511 Racing Team, una squadra al femminile

Motorsport, ecco Terra&Vita 511 Racing Team

Presentazione ufficiale della line up del Terra&Vita 511 Racing Team per la stagione 2023 e l’unveiling della nuova livrea delle moto nella location Starhotels Business Palace di Milano.

La serata ha avuto una grande affluenza di pubblico e di appassionati di motorsport, per scoprire le novità del primo team motociclistico interamente al femminile che ha esordito nella stagione 2022, gareggiando nei campionati WEC - Women’s European Championship e CIV SS 300. La serata è stata aperta da Lucia Basile, General Manager di Starhotels Business Palace, che ha fatto gli onori di casa e introdotto Valentina Recanati, ex ciclista professionista e Communication & Partnership Manager per 511 Racing Team, che ha condotto la serata. Valentina Recanati ha presentato le novità della stagione 2023 e accolto sul palco i Partner che supportano il Team, a partire da Gian e Flory Nava, fondatori di Terra&Vita, azienda leader nella produzione di prodotti ortofrutticoli pronti all’uso e Title Sponsor 511 Racing Team per la stagione 2023.

Tra gli ospiti e i Partner che si sono alternati sul palco una sezione è stata dedicata a In.Twig, società di Data Management rappresentata dal CEO Aldo Cristadoro che ha presentato il Peformance Monitor, la piattaforma di media monitoring che i Partner di 511 hanno a disposizione per misurare il valore del ritorno mediatico durante la stagione sportiva. A seguire una “scaletta” comprendente tutti i personaggi legati al mondo dei motori e della moto nello specifico. Particolarmente apprezzata la presenza di Alessandro Delbianco, Vice Campione in carica del Campionato SBK italiano, che ha introdotto sul palco le Pilote del 511 Racing Team per il 2023, Sara Sanchez e Beatriz Neila Santos, accolte dal calore e dai meritatissimi applausi da parte del pubblico in sala. Le due campionesse sono state prima intervistate dal duo inedito Valentina e Alessandro e poco dopo sono state raggiunte dalle meccaniche e dalla telemetrista del Team (Lucrezia Vercelloni, Lucia Valenti e Alessandra Mancini) oltre che dalla Digital Communication Manager Sandra Lovisco e dalla On Track Coordinator Emma Martinelli per sollevare insieme il velo dalle moto, svelando la livrea nera e verde che sarà il marchio distintivo della stagione 2023

Ma a lasciare il segno è stata la sintonia tra tutti i membri del 511 Racing Team: lungo tutta la sera si è respirata un’atmosfera di compattezza che è stata trasmessa in ogni dichiarazione e gesto del Team. L’avvio della stagione darà il prossimo 30 Aprile al Misano World Circuit, e tutto il team è determinato a raggiungere un obiettivo primario: competere per la vittoria in ogni gara, sia nel Women’s European Championship che nel Campionato CIV SS 300, gareggiando contro piloti uomini per dimostrare attraverso il motorsport e la competizione una nuova visione di gender equality. La madrina della serata e dell’intera stagione, l’imprenditrice Silvia Fanny, ha omaggiato alcune ospiti, speciali come le sue idee creative, consegnando delle esclusive opere Fanny Art. Si ringrazia Starhotels, primo Gruppo alberghiero italiano leader nell’ospitalità a 4 e 5 stelle, per il supporto al 511 Racing Team a dimostrazione del costante impegno per la valorizzazione della professionalità femminile contro ogni stereotipo di genere.