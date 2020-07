MotoGp, Graziano Rossi choc: "Valentino stava per smettere di correre, poi..."

"Valentino Rossi stava per smettere di correre in MotoGp". La frase choc arriva da una fonte autorevole, suo padre Graziano. Dopo 25 stagioni e 9 titoli, mio figlio ha anche pensato di dire basta. "Quando è tornato a casa dopo il primo gp, - spiega Graziano Rossi a Repubblica - un disastro, non l’avevo mai visto così triste. Gli sembrava tutto inutile. Si chiedeva: ma valgono la pena tutti questi sacrifici e lo stress, per poi arrivare 7° oppure 8°? Io, - prosegue il papà di Rossi - gli ho detto le parole di sempre. Credo che il segreto sia l’affetto che lo circonda. Vale sa di essere amato: vuole ricambiare, a modo suo. Mi sono emozionato a vederlo sul podio, dopo tanto tempo. Ha cambiato il set up della moto e si è trovato a suo agio, sono arrivati i tempi. E il gusto di correre. Vale è sempre quello, non è che i mesi passati a casa per il lockdown lo abbiano cambiato. Anzi. È più forte di prima".

"Questo terzo posto è un punto di partenza. È anche vero che ogni gp ha la sua storia: però Vale è ripartito: la prossima volta cercherà di essere più veloce di Viñales. Quella dopo ancora, di Quartararo. E Marquez non me lo dimentico mica. Neppure mio figlio Il mondiale lo possono vincere Quartararo, Viñales, Marquez. Io ci metto anche Vale e un quinto, una sorpresa". Valentino Rossi ha rinnovato con Yamaha, accordo di un anno con opzione per il secondo. Sarà gestito dal team Petronas.