Mourinho rapper: l'allenatore della Roma le canta a tutti con Stormzy's. VIDEO

José Mourinho in versione rapper per il nuovo video di Stormzy

Un José Mourinho mai visto: lo Special One si mostra in versione rapper in un cameo che lo vede protagonista nel nuovo video dell'artista britannico Stormzy, "Mel made me do it". L'allenatore della Roma viene inquadrato in primo piano mentre si porta il dito sulla bocca.

Mourinho, ecco le parole che pronuncia nel video del rapper Stormzy

La musica prosegue, le immagini si soffermano su Mou e in sottofondo si sente la sua voce che dice: "I prefer not to speak, if I speak I'm in big trouble" ("Preferisco non parlare, se parlo finisco nei guai"). Parole che il mister della Roma aveva detto qualche anno fa, dopo una partita del Chelsea, per contestare l'operato dell'arbitro Foy. Non solo Mourinho, il video di Stormzy ha pure un cameo riservato all'ex sprinter Usain Bolt.

Mourinho rapper, ecco il video di Stormzy