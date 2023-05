Napoli campione d'Italia: la squadra di Spalletti pareggia 1-1 con l'Udinese

Napoli campione d'Italia

Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, 33 anni dopo il secondo trionfo. Gli azzurri conquistano la matematica certezza del titolo con 5 giornate d'anticipo, grazie al pareggio per 1-1 in trasferta contro l'Udinese, nel posticipo del 33° turno di Serie A, disputato alla Dacia Arena della città friulana. Al vantaggio dei padroni di casa con Lovric al 13', risponde Osimhen al 52'. In classifica gli azzurri salgono a quota 80 punti, 16 in più della Lazio seconda, mentre i bianconeri sono in dodicesima posizione insieme al Sassuolo con 43 punti.

Il conto alla rovescia per il terzo scudetto del Napoli è giunto alla conclusione. I partenopei, grazie al pareggio con l’Udinese per 1-1 hanno raggiunto la vittoria matematica del titolo di Campioni d'Italia con cinque giornate di anticipo. La squadra guidata da Luciano Spalletti può così festeggiare il titolo dopo 33 anni.

Dopo la sconfitta di San Siro con l'Inter il vantaggio in classifica del Napoli sulle inseguitrici si era ridotto a 8 punti. Il distacco da allora però è iniziato ad aumentare, con un filotto di otto vittorie consecutive dalla trasferta di Marassi con la Sampdoria alla vittoria al Castellani di Empoli. La vittoria con cinque giornate di anticipo dello scudetto era successa già ad altre quattro squadre: il Torino nel 1947-48 a 21 squadre con 35 giorni d'anticipo; la Fiorentina nel 1955-56 a 18 squadre con 28 giorni d'anticipo; l'Inter nel 2006-07 a 20 squadre con 35 giorni d'anticipo; la Juventus nel 2018-19 a 20 squadre con 36 giorni d'anticipo.

Considerando invece solo i giorni, c'è il Milan del 1967-68 che vinse con quattro giornate d'anticipo lo scudetto, il 31 marzo 1968 vincendo con il Brescia a San Siro con la rete di Rivera nel finale. Quel campionato è terminato il 12 maggio successivo, quindi i rossoneri conquistarono il tricolore 42 giorni prima della fine. Per quanto riguarda i suoi trionfi in Serie A, il Napoli vinse il suo primo scudetto il 10 maggio del 1987, vincendo una giornata prima della fine del campionato. Il secondo scudetto invece è arrivato nel 1990 alla trentesima e ultima giornata.

Dopo 33 anni il Napoli ha coronato il sogno di una città intera, conquistando il terzo scudetto degli azzurri, il primo dopo quelli dell'era del 'Diez' Diego Armando Maradona (1987 e 1990). E’ stata una cavalcata incredibile quella dei ragazzi di Spalletti che hanno messo in mostra un grande calcio che, a detta degli addetti ai lavori, dei media, della gente comune, ha fatto sognare tutti e riavvicinato tanti tifosi alla bellezza del gioco. Unica falla rispetto, a questo grande successo, la sconfitta ai quarti di finale di Champions League per mano del Milan. Gli azzurri ci riproveranno l’anno prossimo e, nella logica dell’apertura di un ciclo, chissà che non riescano a raggiungere traguardi ancor più ambiziosi. Dicevamo della cavalcata trionfale sui campi di tutta Italia dei partenopei, ebbene sì è trattato di un percorso impossibile da preventivare durante i giorni di preparazione in Trentino e poi in Abruzzo, viste le cessioni di giocatori simbolo come Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz.