Nesta mister Monza di Galliani. Nasce il Napoli di Antonio Conte e la Lazio...

Monza ad Alessandro Nesta, la scelta di Adriano Galliani

Il Monza riparte da Alessandro Nesta. Adriano Galliani punta sull'ex difensore del Milan come sostituto di Raffaele Palladino (nuovo allenatore della Fiorentina, con Vincenzo Italiano al Bologna): nell'ultima stagione la Reggiana di Nesta è stata protagonista di una tranquilla salvezza in serie B. Per lui è pronto un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per un altro anno in caso di salvezza. Fumata bianca che verrà ufficializzata a breve.

Lazio, Marco Baroni erede di Igor Tudor

Da Monza a Roma, sponda Lazio: dopo l'addio con Igor Tudor, Claudio Lotito sceglie il nuovo allenatore. Le ultime indiscrezioni parlano di accordo verbale con Marco Baroni, reduce da una grande stagione alla guida del Verona, condotto alla salvezza in serie A con un girone di ritorno super. Si va verso un accordo sino al 30 giugno 2026 che dovrebbe essere ufficializzato a ore.

Nasce il nuovo Napoli di Antonio Conte

Per due allenatori vicini all'annuncio e altri due big che saranno ufficializzati nei prossimi giorni (Fonseca-Milan, Thiago Motta-Juventus), ce n'è uno che ha iniziato da poche ore la sua nuova avventura: stiamo ovviamente parlando di Antonio Conte. Il Napoli prepara la squadra per il mister salentino: Romelu Lukaku è il prescelto in attaco, ma il Chelsea per ora non fa sconti sulla clausola in uscita (44 milioni per liberare Big Rom). L'alternativa è il 26enne Artem Dovbyk, punta esplosa della nazionale ucraina esplosa in Spagna col Girona (24 gol in 36 partite con 8 assist). In difesa il nome caldo è quello di Alessandro Buongiorno, ma Urbano Cairo chiede sin qui circa 50 milioni di euro per lasciarlo partire da Torino. A centrocampo, secondo il Mattino, attenzione a Fabio Miretti (lo juventino è seguito anche dal Genoa). Kvaratskhelia ha la corte del Psg, ma sia per lui che per Di Lorenzo, la volontà del Napoli è di tenerli.