Netflix, non solo serie tv-film: ora lo sport. "Partite in diretta streaming"

Film e serie tv: la formula di Netflix si arricchisce sempre più di eventi sportivi in diretta. Una svolta per l'app. Il vicepresidente Spencer Wang, ha sottolineato che la piattaforma non pensa tanto di “fare un grande investimento nello sport”, quanto di ampliare il suo catalogo con eventi unici in grado di generare audience. Ecco perché sono stati presi i diritti di almeno quattro partite del campionato professionistico di football americano Nfl.

Netflix sbarca nello sport in diretta con 4 partite natalizie della Nfl

Netflix trasmetterà due match il giorno di Natale 2024 – con i Kansas City Chiefs contro i Pittsburgh Steelers e gli Houston Texans contro i Baltimore Ravens – e almeno una partita nella stessa data nel 2025 e nel 2026. Investimento che, stando al Wall Street Journal, costerà 75 milioni di dollari per trasmettere ciascuna delle due partite di quest’anno. D'altra parte, il football americano negli Usa è un fenomeno totalizzante a livello mediatico: 39 dei 50 migliori risultati di spettatori del 2023 nel Paese sono stati raggiunti da partite della Nfl.

Netflix nello sport: da Nadal-Alcaraz al wrestling

Non solo football americano. L'interesse di Netflix nello sport è in crescita Oltre alle docuserie (Drive to survive’ sulla Formula 1, ‘Break point’ sul tennis e ‘Tour de France: at the heart of the peloton’ sul ciclismo) ecco alcuni eventi ad hoc. Dalla Netflix Cup di golf, alla recente esibizione (4 marzo) di tennis tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz (Netflix Slam). Senza dimenticare che il 20 luglio la piattaforma trasmetterà il match tra la leggenda del ring Mike Tyson e il pugile e lo youtuber Jake Paul. E va poi ricordato che gennaio Netflix aveva firmato un accordo di trasmissione decennale con la lega americana di wrestling professionale Wwe, per 5 miliardi di dollari. E chissà, che in futuro non entri anche in Europa con il calcio...