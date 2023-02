Olimpia Milano, Datome dà il via alla 2° fase del progetto One Team Eurolega

Gigi Datome, ambasciatore di Olimpia Milano, ha dato il via alla seconda fase del progetto di responsabilità sociale “One Team” di Eurolega, sostenuto in collaborazione con Fondazione Laureus Sport for Good Italia. A partecipare spontaneamente sono stati 20 ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Arcadia di Gratosoglio, quartiere della periferia sud di Milano. Durante l’incontro con i ragazzi, introdotto da Alessandra Stella, psicologa dello sport di Laureus Italia, Gigi Datome, allenatore d’eccezione per un giorno, ha guidato le esercitazioni pratiche di ball-handling e palleggio. Subito dopo Gigi si è lasciato intervistare dai ragazzi, parlando di come è iniziata la sua carriera e del fondamentale supporto ricevuto dai suoi compagni di squadra. La sessione di lavoro si è poi conclusa, come ormai da tradizione, con l’urlo collettivo “One Team”.