Olimpia Milano, Eurolega on the road: da Berlino a Belgrado. Ettore Messina: "Settimana importante e difficile"

Olimpia Milano contro Alba Berlino e Partizan Belgrado in trasferta. Ettore Messina: "Settimana importante e difficile"

Incassata la vittoria casalinga in campionato contro Venezia (79-78 con 17 punti e 10 assist di Dimitrijevic), l'Olimpia Milano prepara una settimana caldissima in Eurolega (dopo i successi al Forum contro Virtus Bologna e Real Madrid: 3 vinte e 5 perse sin qui): doppia trasferta prima sul campo dell'Alba Berlino poi sul parquet del Partizan Belgrado.

“Per noi comincia una settimana ovviamente molto importante e anche difficile. Vogliamo provare a dare seguito alla buona prova prodotta contro il Real Madrid, a cominciare dalla gara di Berlino. Per riuscirci dovremo come sempre costruire la nostra partita su difesa e rimbalzi, oltre a mantenere concentrazione e disponibilità ad aiutarci sia in difesa che in attacco”, l'analisi di Ettore Messina.

"A Berlino per noi sarà importante soprattutto giocare con continuità per tutti i 40 minuti, sia in attacco che in difesa, ed evitare i cali di tensione che ci hanno creato problemi nelle ultime gare - le parole di Leandro Bolmaro - L’Alba è una squadra orgogliosa, che soprattutto sul suo campo riesce ad avere molta energia e fisicità, per cui dovremo fare attenzione ai dettagli e giocare di squadra fin dalla palla a due, possesso dopo possesso”.

Fronte Olimpia Milano: ancora out Nebo e Shavon Shields per la doppia trasferta di Eurolega. "Nebo ha un controllo mercoledì ma al momento sembra una cosa ancora lunga; Shields ha ricominciato a fare un po’ di pallacanestro e la speranza è che possa rientrare a Cremona con minutaggio ridotto; Diop potrebbe darci qualche minuto già venerdì a Belgrado per poi essere utilizzabile di più a Cremona”, aveva spiegato Ettore Messina in sala stampa dopo la vittoria contro la Reyer Venezia.

Fronte Asvel. Alba Berlino in emergenza infortuni: fuori Matt Thomas, Justin Bean, Malte Delow, Will McDowell-White e Martin Hermansson. In dubbio Matteo Spagnolo, mentre presente sicuro Gabriele Procida che nell'ultimo turno contro la Stella Rossa ha fatto 25 punti.