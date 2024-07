Olimpiadi Parigi 2024, pioggia di soldi: giro d’affari dei Giochi da 16 miliardi (ma è flop turismo)

Olimpiadi Parigi 2024, pioggia di soldi: giro d’affari dei Giochi da 16 miliardi

Olimpiadi di Parigi al via: l'attesa per una cerimonia inaugurale - con il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni presenti - che farà la storia dei Giochi è altissima, ma quella per l'assegnazione della medaglia già vola alle stelle. Saranno due settimane caldissime - dal 26 luglio all'11 agosto - con gli occhi del mondo puntati sulle imprese sportive che verranno compiute all'ombra della Tour Eiffel.

I costi stimati per l'organizzazione dell'evento (considerando anche i Giochi paralimpici successivi)? Siamo a quota 12,8 miliardi di euro con budget proveniente dal settore privato, dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale), aziende partner, biglietteria dei Giochi e dalla gestione delle licenze. Le previsioni del giro d'affari? Molto alte, la stima porta alla cifra record di 16,5, miliardi (con i diritti tv venduti per 750 milioni di euro e le entrate da biglietteria a 1,1 mld).

Olimpiadi 2024, flop del turismo: Parigi e i costi salati nelle settimane dei Giochi

Se a livello mediatico e di sponsor, le Olimpiadi francesi si prospettano come un successo, il rischio è che i conti non tornino (del tutto) per albergatori e settore turistico in generale. I dati dei giorni scorsi raccontavano infatti di prenotazioni per Parigi diminuite del 15% rispetto all’anno scorso e tassi di occupazione negli hotel intorno all’80%, quando era un quasi 90% ai Giochi di Londra 2012 e si saliva al 94% per Rio 2016 (nessun paragone ovviamente per Tokyo 2020, edizione flagellata dal Covid). Va però detto che, trend in controtendenza, Airbnb ha registrato prenotazioni record, con un aumento del 400% rispetto all'estate 2023.

A spaventare i 'turisti olimpici' sono i costi di una vacanza parigina durante i Giochi. In primis per seguire le gare dal vivo: i biglietti 'economici' (90-250 euro) sono stati polverizzati in poche ore, sul mercato quelli più salati (500-2700 euro), per non parlare delle Cerimonie di Apertura (si arriva fino a 4mila euro) e Chiusura (siamo attorno a quota 1600 euro). Vivere Parigi nelle settimane delle Olimpiadi pur senza assistere alle gare? Idea affascinante, la Ville Lumiere si annuncia più bella e romantica che mai (ma pure blindatissima...), però già solo gli spostamenti con i trasporti pubblici sono annunciati ai picchi massimi. Il benvenuto appena usciti dall'aeroporto lo danno i bus navetta che costano dai 10 ai 16 euro. Poi c'è l'ordinaria amministrazione quotidiana: biglietti singoli per autobus e metro da 4 euro (contro i 2,15 pre-olimpici), un carnet di 10 biglietti 'vale' 32 euro (era 17,35 in assenza dei Giochi).

Olimpiadi 2030 sulle Alpi francesi? Macron: "Confermo l'impegno". Ma deve superare uno scoglio...

Non si sono ancora aperti i Giochi olimpici estivi di Parigi 2024 che la Francia di Macron già allunga le mani su quelli invernali del 2030 - mentre 4 anni dopo, nel 2024, saranno a Salt Lake City. Se tutto filerà liscio saranno sulle Alpi transalpine. Il Cio ha raccomandato le due candidature anche se una manciata di membri (quattro) del Comitato Olimpico Internazionale ha votato contro (con 7 astensioni su 95 presenti) le nonostante non ci fossero altre offerte sul tavolo. Il motivo? L'opzione legata alla Francia, ha ancora un leggero grado di incertezza dopo le recenti elezioni parlamentari. I governi nazionale e regionale non hanno ancora impegnato i fondi. Emmanuel Macron ha però rassicurato nel corso della 142a sessione del Cio: "Confermo il pieno impegno della nazione francese e vi assicuro che chiederò al prossimo primo ministro di includere non solo questa garanzia ma anche una legge olimpica nelle priorità del nuovo governo". I Giochi del 2030 sarebbero la quarta volta alle Olimpiadi invernali per la Francia, l'ultima fu Albertville nel 1992.