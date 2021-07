Paola Egonu, 3 sorry alla russa che la ignora. Allora: "pijatela ner.." VIDEO

Paola Egonu, 3 sorry e il 'vaffa' all'avversaria in Italia-Russia di Tokyo 2020

L'Ital-volley femminile parte in quinta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (3-0 alla Russia), nel corso del match c’è stato un episodio che ha fatto sorridere e il cui video è diventato virale: Paola Egonu ha chiesto scusa in inglese ad un’avversaria per tre volte ("Sorry... sorry... sorry") che l'ha ignorata completamente. A quel punto la campionessa azzurra la manda in quel Paese con una tipica espressione in romanesco. "E pijatela ner c... dai".



Dopo il positivo esordio di ieri (3-0 alla Russia) per le ragazze di Davide Mazzanti e' gia' tempo di pensare al prossimo, impegnativo, ostacolo. Domani, ore 16.25 locali, le 9.25 in Italia, sulla strada dell'Italvolley femminile ci sara' la Turchia di Giovanni Guidetti (vice campionesse d'Europa) che ieri ha avuto la meglio sulle campionesse olimpiche della Cina. Altra gara complicata, insomma, per Egonu e compagne impegnate in un girone non semplice. Le azzurre pero' hanno avuto una buona partenza; quindi sara' importante cercare essere continue in tal senso. Quella di domani sara' la prima sfida tra le due squadre ai Giochi Olimpici, mentre nel totale i precedenti tra Italia e Turchia sono 63 con 47 vittorie azzurre e 16 sconfitte.