Parigi 2024, Jules Bouyer il bello delle Olimpiadi (con costume super attillato)

Il pubblico femminile francese (ma non solo) ha un idolo incontrastato a queste Olimpiadi di Parigi 2024: il tuffatore transalpino Jules Bouyer (medaglia di bronzo per il tuffo sincronizzato con Alexis Jandard e ottavo nella prova singola) che ha catturato l’attenzione dei media.

Thomas Ceccon ha avuto 10 milioni di visualizzazioni per i suoi addominali perfetti?

Jules Bouyer si è presto decine e decine di articoli in tutto il mondo. E, come spiega il Daily Mail "la foto che lo ritrae mentre fa la doccia a bordo piscina ha fatto impazzire i fan, uno dei quali ha commentato che si tratta dell'"unica ragione per cui amo le Olimpiadi". Uno ha scritto: "Riempie molto bene uno speedo". Quegli Speedo (costumi che usa in gara, ndr) stanno facendo gli straordinari a questo punto", ha commentato un altro".

Non solo. Il giornale inglese spiega che "secondo TMZ Sport, i funzionari di Shinesty - famosi per l'offerta di "Ball Hammock Pouch Underwear", biancheria intima progettata per fornire un supporto extra ai genitali maschili - sono pronti a consegnare a Bouyer una fornitura a vita delle loro mutande".