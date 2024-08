Parigi 2024: Taddeucci bronzo nella Senna: "Speriamo di non star male". Clamoroso Pallanuoto: Italia-Ungheria ripetuta? Ricorso al Tas

Parigi 2024: Taddeucci, 'gara durissima e incognita, speriamo di non star male'

"È stata una gara durissima, un'incognita. Non sapevamo esattamente come fosse. Campo gara mai preparato. Abbiamo mandato Stefano ieri in avanscoperta che ci ha detto 'acqua insapore, acqua inodore, state tranquilli'". Lo dice alla Federnuoto Ginevra Taddeucci, oggi splendido bronzo nella 10 km di nuoto di fondo corsa nelle acque verdi della Senna. "Abbiamo seguito un protocollo vaccinale prima e dopo, speriamo di non stare male. Ho letto molto bene la gara, cercavo sempre di stare insieme alle altre, sempre davanti per non evitare scherzi. Sapevo che il lato controcorrente era imprendibile perché se ti allargavi anche di 20 cm la corrente era molto più forte di quelle stava attaccata al muro".

Parigi 2024: nuoto fondo, Taddeucci bronzo nella 10 km

L'azzurra Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia di bronzo nuotando nella Senna la 10 km femminile di nuoto di fondo ai Giochi di Parigi 2024 con il tempo di 2:03.42.8. Oro alla all'olandese Sharon van Rouwendaal in 2:03.34.2 e argento all'australiana Moesha Johnson in 2:03.39.7. Sesto posto per l'altra azzurra Giulia Gabbrielleschi.

Ginevra Taddeucci, delle Fiamme Oro, conquista un favoloso bronzo nella 10 km in acque libere nella suggestiva, ma tanto discussa, cornice della Senna tra Pont Alexandre III e Pont de l'Alma. L'azzurra si è mantenuta fin dalla partenza nelle prime posizioni, in un campo gara strettissimo e in cui superare era praticamente impossibile. Ventiquattro le atlete al via per i 6 giri del quadrilatero formato da quattro boe da 1670 metri nella Senna tra pont Alexandre III e pont de l’Alma. Temperatura dell'acqua intorno ai 20° e quindi scongiurato l'utilizzo della muta.

Gara dura e complessa fin dall'inizio, poi ai 6.6 km, con due giri da completare, si staccano in tre. In testa passa la Johnson in 1'22"02"1, poi a Van Rouwendaal a +3.0 e Taddeucci a +8.3. Poi a venti secondi il resto del gruppo con Gubecka, Cunha e Gabbrielleschi, anche lei Fiamme Oro, sulla stessa linea. Agli 8.3 km Johnson, Van Rouwendaal e Taddeucci aumentano il vantaggio ad oltre trenta secondi su Cunha, Gabbrielleschi e Gubecka. Parte una lunga volata con le tre davanti che hanno ormai un vantaggio incolmabile con lo strappo finale della Van Rouwendaal che cambia la linea e sorpassa Johnson. con Taddeucci che rimane in scia e chiude terza. Van Rouwendaal torna sul tetto dei Giochi sei anni dopo il trionfo a Rio 2016; la Johnson è argento e la Taddeucci conquista uno strameritato bronzo.

Parigi 2024: ricorso Settebello respinto, forse si va al Tas

Il contestato quarto di finale di pallanuoto tra Italia e Ungheria vinta ai rigori dai magiari, non sarà rigiocato e il Settebello proseguirà il suo cammino olimpico nelle partite valevoli per il quinto posto. Nel frattempo, però, la Federnuoto potrebbe presentare un ricorso d’urgenza al Tribunale arbitrale sportivo (Tas) presente con una sezione dedicata a Parigi. La giuria d’appello della World Aquatics ha stabilito che l’incontro non sarà rigiocata ma ha tolto la squalifica a Francesco Condemi, il giocatore sanzionato dall’arbitro con l’espulsione per gioco violento. Questa mattina Condemi assieme al vicepresidente della Federnuoto, Giuseppe Marotta, erano stati ascoltati dal panel degli arbitri della federazione mondiale.