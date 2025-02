Regina Official Sponsor del Giro d'Italia 2025 e 2026

Regina, brand del Gruppo Sofidel, fra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, e Giro d’Italia annunciano una nuova partnership. L’iconico marchio del largo consumo presente nelle case degli italiani da oltre 35 anni (e oggi in un numero sempre maggiore di paesi europei) fa il suo ingresso in maniera ufficiale nel mondo dello sport diventando Official Sponsor della Corsa Rosa per le edizioni 2025 e 2026.Potagonisti della partnership saranno Rotoloni Regina, Regina Asciugoni e Regina Fazzoletti Tascabili, che, come i migliori corridori, vestiranno per l’occasione una “maglia speciale” tra metà aprile e metà giugno: un pack in edizione limitata dedicato al Giro d'Italia.La visibilità del marchio lungo il percorso della Corsa Rosa sarà garantita dalla presenza di archi, striscioni e gonfiabili brandizzati, dalla distribuzione di Regina Fazzoletti Tascabili al passaggio della Carovana, e da un'area riservata con stand Regina all'interno del Giroland in tutti gli arrivi di tappa.“È con grande entusiasmo che oggi annunciamo la partnership tra Regina e Giro d’Italia” - ha dichiarato Francesco Pastore, Chief Marketing & Sales Officer di Sofidel. “Due icone che, nel corso degli anni, sono entrate nell’immaginario collettivo, nella storia e nel costume del nostro Paese e oltre. Grazie all’integrazione di questa partnership di valore nei piani marketing del nostro marchio, puntiamo a rafforzare il legame tra Regina e l’ampia platea di appassionati di questo sport costituita da giovani e meno giovani, da sportivi assidui e da chi pedala nel suo tempo libero, tutti uniti dalle emozioni e dal benessere che la bicicletta regala”.Queste le parole di Roberto Salamini, Responsabile Marketing & Communications di RCS Sport & Events: “Il Giro d'Italia non è solo una corsa ciclistica: è una piattaforma multimediale di rilevanza mondiale capace di rinnovarsi costantemente e di coinvolgere un numero molto elevato e crescente di appassionati. La Corsa Rosa viene trasmessa in quasi 200 Paesi, seguita da 700 milioni di telespettatori in tv e da oltre 17 milioni di persone sul web e sui Social. Le immagini delle strade italiane finiscono su tv, giornali e piattaforme digitali, portando l’Italia e le sue eccellenze nel mondo. Arrivato alla sua edizione 108, il Giro d’Italia resta un evento molto atteso; una tradizione che si attende con trepidazione e coinvolgimento. È sempre positivo vedere come nuovi marchi si uniscano alla nostra famiglia e al racconto di una storia infinita, proprio come infinito è l'amore del pubblico verso il Giro”.

Servizio realizzato da Nick Zonna alla presentazione.