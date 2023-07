Rimini capitale dello street urban style e del basket 3 vs 3 con Red Bull

Red Bull Dance Your Style 2023, finali a Rimini

Rimini, località balneare tra le più famose dell’Adriatico, con i suoi 15 km di spiaggia dorata è una meta estiva che attira turisti da tutto il mondo. La città “che non dorme mai” e icona del divertimento, il 28 e 29 luglio 2023 accoglie in Piazzale Kennedy due grandi eventi firmati Red Bull, diventando per un intero week end la casa italiana dello Street Urban Style.

RED BULL DANCE YOUR STYLE - FINALE NAZIONALE - 28.07.23 ORE 21.30

L’evento globale di street dance dal format unico ed esclusivo, che offre a ballerini provenienti da tutta Italia la possibilità di esprimersi attraverso il proprio personale stile. Saranno 16 i performer che si sfideranno nella Finale Nazionale con battle 1vs1 a eliminazione diretta: due i turni a disposizione per offrire spettacolo e intrattenimento, ma soprattutto per convincere il pubblico - unico giudice della gara - che avrà il compito di decretare il vincitore alzando in aria le schede di voto (rosse o blu). Nessuna coreografia pianificata o musica prescelta, si tratta di vivere il momento e stupire la folla, interpretando con il proprio stile la base musicale proposta a sorpresa da Deejay Ake. Host della serata: Valentina Vernia aka Banana, ballerina (nel 2018 ha partecipato ad Amici) e content creator con 2 milioni di follower su Tik Tok e più di 270K su Instagram e Filippo Trombetti aka Philgood, da 20 anni professionista e rappresentante della scena breaking e Streetdance italiana, conosciuto e rispettato all’interno della scena mondiale.

RED BULL HALF COURT – FINALE NAZIONALE - 29.07.23 DALLE ORE 15.00

Red Bull Half Court, il torneo di basket 3 contro 3 che vede confrontarsi i migliori streetballers a livello internazionale, ha vissuto nel 2023 la sua terza edizione: dopo la tappa d’esordio a Milano, ci sono state numerose opportunità, nelle principali città italiane come Venezia, Roma, Bari, Napoli, Firenze, Cagliari e Torino per conquistare le wild card che hanno garantito l’accesso alla finale italiana, quest’anno appunto prevista a Rimini. Per l’occasione, 20 squadre maschili e 10 femminili sono pronte a darsi battaglia fino all’ultimo possesso per diventare campioni italiani. A partire dalle 15.00 inizieranno le sfide, per avere in serata semifinali e finali (quella femminile alle 23.20 e quella maschile alle 23.40). A scaldare la serata: Drefgold, rapper bolognese ormai consolidato tra i “big” della scena italiana e dopo le premiazioni, l’after party con DJ set di Youssef Giga.

I vincitori parteciperanno alla finale mondiale che si svolgerà a Belgrado, in Serbia, dal 15 al 17 settembre, a casa di Dušan Bulut, leggenda del 3 contro 3 e ambassador mondiale del Red Bull Half Court. In campo maschile, per i vincitori italiani, ci sarà la responsabilità di difendere il titolo conquistato a ottobre dello scorso anno, in Egitto, che avevano trionfato contro il Giappone nello scenario mozzafiato delle Piramidi di Giza.

MOAB COURT EXPERIENCE

TALK 29.07.2023 DALLE 14.00 ALLE 15.00

ALLENAMENTO 30.07.2023 DALLE 9.00 ALLE 12.00

Ai due grandi appuntamenti firmati Red Bull si affianca il progetto Moab Court Experience, il contenitore di eventi organizzati da Moab con il patrocinio ed il sostegno della Regione Emilia – Romagna, di Visit Romagna e del Comune di Rimini che vede al centro Rimini e la cultura giovanile. Moab Court Experience si dividerà in due momenti. Il primo, in programma sabato 29 luglio (alle ore 14), è un talk che rappresenterà l’anteprima ufficiale alle finali italiane 3x3 del Red Bull Half Court; il secondo è un training la domenica mattina (alle ore 9 alle 12,30). Teatro di entrambi gli appuntamenti sarà il playground del Moab Court. Il talk, dal titolo “Inventarsi per essere unici”, si sviluppa attorno alla celebre frase di Michael Jordan: “I limiti, come le paure, spesso sono soltanto illusioni”. Di qui la volontà di raccontare le storie positive di uomini che, partendo dalle loro paure e dai loro limiti, dagli insuccessi ma anche dai gravi infortuni sono riusciti a raggiungere i propri obiettivi. Il talk è organizzato in collaborazione Step Out, il podcast di Awudu ‘Abi’ Abbass, giocatore di Eurolega e LBA della Virtus Segafredo Bologna, che conta 20.500 iscritti su YouTube ed una media di 43.000 visualizzazioni a video e che tradizionalmente vede protagonisti personaggi legati non solo al mondo del basket ma anche influencer. Abi Abbas al contrario di quanto avviene solitamente per il proprio podcast, per l’occasione sarà affiancato da Mirco Acquarelli, giocatore della squadra di basket in carrozzina Riviera Basket Rimini e motivatore. A loro il compito di raccontare e far raccontare gli episodi di vita di Danilo Paura, stilista, fondatore del brand giovanile “Paura” streetwear e Davide Lamma, ex cestista della Fortitudo Bologna e fondatore del programma di allenamenti individuali personalizzati Basic To.

Sarà invece un appuntamento one to one quello di domenica mattina con Davide Lamma che porterà sul Moab Court il suo metodo di allenamento dedicato a giocatori pro e dilettanti. Avranno luogo tre sedute di allenamento, alle quali ci si potrà iscrivere attraverso l’App di Pick & Roll. “Siamo felici di proseguire la collaborazione che ci lega ormai da anni a Red Bull e che lo scorso anno ci ha visti favorire il contatto per la nascita del Moab Court – le parole di Andrea Cicchetti, CEO di Moab - L’obiettivo che ci poniamo con l’organizzazione del Moab Court Experience è fare diventare il playground del Parco del Mare un po’ la casa italiana estiva del basket, creando un ponte di collegamento di due città, Rimini e Bologna, che fanno del basket una ragione di vita. Lo vorremmo fare attingendo da tutti gli ingredienti che ruotano attorno a questo mondo: dallo streetwear ai moderni linguaggi di comunicazione che sono propri delle giovani generazioni”.