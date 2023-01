Roma, choc a casa di Zaniolo: inseguito e minacciato, interviene la Polizia

Roma, Zaniolo sotto choc: minacciato e inseguito sotto casa, interviene la Polizia

Nicolò Zaniolo non trova pace, neppure a casa propria: i tifosi giallorossi, già infuriati con il calciatore per la sua voglia di andarsene dal club, il fatto di aver disertato la partita di La Spezia e di non accettare la ricca offerta degli inglesi del Bournemouth che permetterebbe alla Roma di acquistare un sostituto importante.

Subito dopo la conclusione della partita che la Roma ha giocato e perso a Napoli per 2-1, a Casal Palocco sotto casa del giocatore si è radunato un gruppo di ultrà, che prima ha affisso striscioni con insulti, e poi ha iniziato a minacciare pesantemente Zaniolo, in un’escalation di rabbia che si è conclusa con un vero e proprio inseguimento. Il giovane calciatore, spaventato, ha chiamato la Polizia, che ha inviato sul posto una pattuglia per controllare la situazione. Gli ultrà a quel punto si sono dileguati. Il papà molto scosso ha raggiunto il figlio, mentre la sorella e la mamma hanno prese le sue difese sui social, denunciando anche le continue minacce e gli insulti che arrivano quotidianamente nei propri messaggi privati.