Roma-Udinese dove vederla, Dazn e Sky: news e formazioni

Roma-Udinese chiude la quinta giornata di serie A. La squadra allenata da José Mourinho (9 punti in 4 partite) cerca riscatto dopo la sconfitta in rimonta a Verona. Servono i 3 punti per tenere il passo di Milan e Inter. Lo Special One è pronto a riportare Mkhitaryan titolare sulla trequarti, Abraham favorito su Borja Mayoral in attacco e possibile turnover per Zaniolo (spazio a Carles Perez). Ecco una guida veloce per seguire Roma-Udinese in tv e streaming. Oltre alle probabili formazioni.

Roma-Udinese tv

Roma-Udinese in tv su Sky Sport? Niente da fare per gli abbonati della pay tv controllata da Comcast che non ha la diretta del match.

Roma-Udinese Dazn

Roma-Udinese andrà su Dazn in diretta dalle 20,45 con telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, in cabina di commento ci sarà l'ex difensore Massimo Gobbi.

Roma-Udinese Radio

Radio Rai 1 seguirà Roma-Udinese con la radiocronaca di Francesco Repice a partire dalle 20,45.

Roma-Udinese formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; C.Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato,Boer, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Tripi, Villar, Diawara, Bove, Mayoral, Zaniolo, Shomurodov.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu; Beto. Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Piana, De Maio, Perez, Jajalo, Udogie, Soppy, Molina, Samardzic, Forestieri, Malengo, Pussetto.

ARBITRO: Rapuano di RImini

GUARDALINEE: Ranghetti e Scatragli

QUARTO UOMO: Miele

VAR: Chiffi

AVAR: DI Vuolo